Руни призвал "Юнайтед" отпустить Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни призвал "красных дьяволов" отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба.

Согласно слухам, Роналду решительно настроен уйти из "Юнайтед", где он оказался лишен возможности выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



По мнению Руни, "дьяволам" нужно планировать на будущее, а 37-летний португалец для этого не подходит.



"Думаю, "Юнайтед" должен позволить Криштиану Роналду уйти. Это не так, что Роналду не может играть в команде Тен Хага. Он может играть в любой команде. Ронни всегда будет забивать голы".



"Но лично мне кажется, что этот "Юнайтед" пока не готов к борьбе за титул, и они должны стремиться к созданию команды, которая через три-четыре года сможет выиграть лигу. И планировать нужно соответствующим образом".



"Если истории о том, что Криштиану хочет уйти из клуба, правдивы, тогда "Юнайтед" должен позволить ему уйти и заполучить 9-го номера, который будет здесь следующие три-четыре года и поможет созданию действительно успешной команды. Нужно дать Тен Хагу время на это", — сообщил Руни The Times.