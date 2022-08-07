Конте объяснил, почему не выпустил никого из своих новичков в старте

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте объяснил, почему не выпустил ни одного новичка в стартовом составе на матч против "Саутгемптона".

Этим летом "Тоттенхэм" совершил шесть приобретений, но пять из них оказались только в запасе на матч первого тура Премьер-Лиги, тогда как Ришарлисон пропустил эту игру из-за дисквалификации.



После победы со счетом 4:1 Конте объяснил, что новичкам еще нужно привыкнуть к его футболу, тогда как к старым игрокам он испытывает полное доверие после завоевания четвертого места в прошлом сезоне.



"Лично я не удивлен, потому что, думаю, я обратился к здравому смыслу".



"Мы начинаем новый сезон после того, как старые игроки добились большого успеха в прошлом сезоне, попав в Лигу Чемпионов. Думаю, мы были очень хороши в 10 последних матчах и добивались великолепных результатов".



"Мой посыл был очень ясным. Я доверяю старым игрокам, и в данный момент они надежнее, чем новые игроки, которым в свою очередь нужно больше работать с нами".



"Со старыми игроками я на шаг впереди, нежели с новыми игроками. По этой причине я предпочитаю положиться на старых игроков. Думаю, сам матч и результат показывают, что это было правильно", — цитирует Конте Sky Sports.