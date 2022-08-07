Хадсон-Одои попросил "Челси" отпустить его

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои попросил свой клуб отпустить его в аренду на этот сезон.

21-летний Хадсон-Одои не принимал участия в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" накануне (0:1).



Каллум провел 126 матчей за "синих" после своего дебюта в сезоне 2017/18, но застолбить за собой место в стартовом составе так и не смог, а с появлением в команде Рахима Стерлинга эта задача только усложнилась.



Как сообщает talkSPORT, теперь Хадсон-Одои хочет уйти за игровой практикой. Среди клубов, заинтересованных в аренде молодого англичанина, называются "Саутгемптон", "Лестер" и "Ньюкасл".