Хадсон-Одои попросил "Челси" отпустить его
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои попросил свой клуб отпустить его в аренду на этот сезон.
21-летний Хадсон-Одои не принимал участия в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Эвертона" накануне (0:1).
Каллум провел 126 матчей за "синих" после своего дебюта в сезоне 2017/18, но застолбить за собой место в стартовом составе так и не смог, а с появлением в команде Рахима Стерлинга эта задача только усложнилась.
Как сообщает talkSPORT, теперь Хадсон-Одои хочет уйти за игровой практикой. Среди клубов, заинтересованных в аренде молодого англичанина, называются "Саутгемптон", "Лестер" и "Ньюкасл".
07.08.2022 12:00
Просмотров: 179
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Аренда в лестер, фофана обратно)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий