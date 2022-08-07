"Вест Хэм" обдумывает покупку Сангаре

Ибраим Сангаре "Вест Хэм" обдумывает приобретение полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.

На текущей неделе "Вест Хэм" проиграл борьбу "Эвертону" за полузащитника "Лилля" Амаду Онана, который накануне в качестве гостя посетил матч Премьер-Лиги против "Челси" на "Гудисон Парк".

Как сообщает Daily Mail, "молотобойцы" быстро определили альтернативу Онана, обратив свой взор на Сангаре, которым интересуются некоторые другие клубы Премьер-Лиги и "Милан".

24-летний Сангаре оценивается примерно в 25 миллионов фунтов и является партнером по сборной Кот-д'Ивуара Максвела Корне, которого "Вест Хэм" приобрел у "Бернли" только на днях.


Метки Вест Хэм, ПСВ, Сангаре

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2022 11:00

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