"Вест Хэм" обдумывает покупку Сангаре

"Вест Хэм" обдумывает приобретение полузащитника ПСВ Ибраима Сангаре.

На текущей неделе "Вест Хэм" проиграл борьбу "Эвертону" за полузащитника "Лилля" Амаду Онана, который накануне в качестве гостя посетил матч Премьер-Лиги против "Челси" на "Гудисон Парк".



Как сообщает Daily Mail, "молотобойцы" быстро определили альтернативу Онана, обратив свой взор на Сангаре, которым интересуются некоторые другие клубы Премьер-Лиги и "Милан".



24-летний Сангаре оценивается примерно в 25 миллионов фунтов и является партнером по сборной Кот-д'Ивуара Максвела Корне, которого "Вест Хэм" приобрел у "Бернли" только на днях.