Челси" готов заплатить 85 млн. фунтов за Фофана

Весле Фофана "Челси" готов заплатить 85 миллионов фунтов за защитника "Лестера" Весле Фофана.

Лишь накануне стало известно, что "Челси" улучшил свое предложение по Фофана до 70 млн. фунтов, однако "Лестер" ответил отказом, а главный тренер "лис" Брендан Роджерс на публику заявил, что Весле не продается.

Тем не менее, "синие" не собираются отступать и готовы к тому, что 21-летний француз будет стоить дорого — до закрытия трансферного окна остается все меньше времени, а у лондонского клуба почти нет альтернативных вариантов.

По информации The Guardian, "Челси" готов выложить за Фофана 85 млн. фунтов, что позволило бы Весле отобрать у Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" звание самого дорого защитника в мире.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 07.08.2022 10:08 # danny949494
    Лучше бы напа подыскали - _-

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  2. yamateh 07.08.2022 10:03 # yamateh
    Гонят что ле?

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  3. felix-the-cat 07.08.2022 10:01 # felix-the-cat
    хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха бля этих лохов кто ток не разводит ахахахахахахааххахах

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