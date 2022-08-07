Челси" готов заплатить 85 млн. фунтов за Фофана

"Челси" готов заплатить 85 миллионов фунтов за защитника "Лестера" Весле Фофана.

Лишь накануне стало известно, что "Челси" улучшил свое предложение по Фофана до 70 млн. фунтов, однако "Лестер" ответил отказом, а главный тренер "лис" Брендан Роджерс на публику заявил, что Весле не продается.



Тем не менее, "синие" не собираются отступать и готовы к тому, что 21-летний француз будет стоить дорого — до закрытия трансферного окна остается все меньше времени, а у лондонского клуба почти нет альтернативных вариантов.



По информации The Guardian, "Челси" готов выложить за Фофана 85 млн. фунтов, что позволило бы Весле отобрать у Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" звание самого дорого защитника в мире.