Лэмпард: "Годфри пропустит месяцы"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард ожидает, что его защитник Бен Годфри пропустит несколько месяцев.

Пострадав в самом начале субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси" в столкновении с Каем Хаверцем, Годфри покинул поле "Гудисон Парк" на носилках и в кислородной маске.



По словам Лэмпарда, Бен получил перелом ноги и теперь задержится в лазарете на срок до трех месяцев.



"Там небольшая трещина в малоберцовой кости. Это бесспорно займет месяцы, нежели недели. Мы ориентируемся на два-три месяца, но это предварительный прогноз", — цитирует Лэмпарда The Independent.