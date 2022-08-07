Каскарино: "Грилиш может вернуться в "Виллу"

Бывший нападающий сборной Ирландии Тони Каскарино предупредил плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша, что тот рискует вернуться в "Астон Виллу", если не начнет играть на стабильно высоком уровне.

Год назад "Сити" отдал рекордные для Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов за Грилиша, однако Джек довольно невыразительно провел свой дебютный сезон на "Этихад", хотя и завоевал с "горожанами" титул Премьер-Лиги.



Матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в прошлый уикенд Джек тоже провел неважно, и Каскарино предупреждает, что это может быть чревато для 26-летнего игрока.



"Мы знаем, на что он способен и почему они заплатили 100 миллионов фунтов за него, и если к концу сезона он все еще не будет дотягивать до своих стандартов, то, наверное, будет отправлен в аренду или вернется в "Виллу".



"Он играет недостаточно стабильно за "Манчестер Сити". Я говорю не про то, чтобы играть нормально, играть на шесть баллов из 10. Он должен играть на восемь или девять баллов. У него есть мастерство для этого", — сообщил Каскарино talkSPORT.