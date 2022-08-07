"Челси", МЮ и "Эвертон" хотят Калайджича
"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" находятся среди клубов, претендующих на нападающего "Штутгарта" Сашу Калайджича.
Двухметровый Калайджич доступен для трансфера за 15 миллионов фунтов и ранее этим летом рассматривался "Баварией" на замену Роберту Левандовски.
25-летний нападающий забил 24 гола в своих 57 матчах за "Штутгарт", а за сборную Австрии провел 15 поединков.
Как сообщает Daily Mail, и в шорт-листе "Челси", и в шорт-листе "Юнайтед" также значится Беньямин Шешко, но "Ред Булл" совершенно не собирается продавать свое юное дарование.
07.08.2022 06:00
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