Тухель подтвердил, что Алонсо направляется в "Барселону"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что его клуб разрешил защитнику Маркосу Алонсо уйти в "Барселону".

После того, как "Челси" завершил приобретение Марка Кукурельи из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов, появилась информация, что Алонсо направляется в "Барселону".



Маркос не попал в заявку "синих" на субботний матч против "Эвертона", и после победы 0:1 Тухель поведал, что благословил 31-летнего испанца на уход из клуба.



"Это действительно так. Он пытается уйти, и мы разрешили ему сделать это. Поэтому и не было смысла выпускать его на поле сегодня. Это было правильно, учитывая ситуацию, иначе он был бы на поле", — ответил Тухель на вопрос Football.London.