Тухель: "Мы держались и сделали необходимое, чтобы не пропустить"
После победы 0:1 на "Эвертоном" рулевой "Челси" Томас Тухель заявил, что результат для него затмевает недостаточно качественную игру.
"Челси" показал весьма посредственный футбол на "Гудисон Парк" в субботу, а во втором тайме и вовсе был вынужден играть на удержание своего преимущества, добытого благодаря пенальти Жоржиньо, однако для Тухеля это вторично.
"В последние сезоны у нас возникали проблемы с набором очков здесь, но сегодня мы их набрали. Победа есть победа, и это самое важное, но каждый должен прибавить".
"Возможно, мы не показали своего высшего уровня. Мы пригасили кое-каких игроков, но они пришли поздно, а предсезонная подготовка была немного беспокойной, однако последняя неделя тренировок выдалась многообещающей".
"В первом тайме мы были весьма хороши в некоторых ситуациях, а во втором тайме, думаю, мы просто недостаточно перемещали мяч. Меньше перемещений — больше потерь мяча".
"Это был немного странный второй тайм из-за недостаточного ритма команды и пауз, но мы держались и в конце концов сделали то, что было необходимо, чтобы сохранить свои ворота на замке", — сообщил Тухель Sky Sports.
06.08.2022 23:00
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