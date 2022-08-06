"Юнайтед" сделал запрос насчет Сане
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Баварии" Лероя Сане.
Сане только летом 2020 присоединился к "Баварии", перед этим отыграв четыре сезона за соседей "Юнайтед" из "Манчестер Сити".
В это трансферное окно "Бавария" приобрела Садио Мане из "Ливерпуля", и это послужило поводом к спекуляциям насчет будущего Лероя.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" поинтересовались доступностью 26-летнего игрока сборной Германии для трансфера.
"Юнайтед" обратил внимание на Сане, выходившего в стартовом составе только на 22 матча в прошлом сезоне Бундеслиги, после того, как столкнулся с нежеланием "Аякса" продавать Антони.
06.08.2022 22:00
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