"Юнайтед" сделал запрос насчет Сане

Лерой Сане "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Баварии" Лероя Сане.

Сане только летом 2020 присоединился к "Баварии", перед этим отыграв четыре сезона за соседей "Юнайтед" из "Манчестер Сити".

В это трансферное окно "Бавария" приобрела Садио Мане из "Ливерпуля", и это послужило поводом к спекуляциям насчет будущего Лероя.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" поинтересовались доступностью 26-летнего игрока сборной Германии для трансфера.

"Юнайтед" обратил внимание на Сане, выходившего в стартовом составе только на 22 матча в прошлом сезоне Бундеслиги, после того, как столкнулся с нежеланием "Аякса" продавать Антони.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 22:00

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  1. mancityman 06.08.2022 22:25 # mancityman
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