"Юнайтед" сделал запрос насчет Сане

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Баварии" Лероя Сане.

Сане только летом 2020 присоединился к "Баварии", перед этим отыграв четыре сезона за соседей "Юнайтед" из "Манчестер Сити".



В это трансферное окно "Бавария" приобрела Садио Мане из "Ливерпуля", и это послужило поводом к спекуляциям насчет будущего Лероя.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" поинтересовались доступностью 26-летнего игрока сборной Германии для трансфера.



"Юнайтед" обратил внимание на Сане, выходившего в стартовом составе только на 22 матча в прошлом сезоне Бундеслиги, после того, как столкнулся с нежеланием "Аякса" продавать Антони.