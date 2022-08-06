"Челси" победил "Эвертон" благодаря пенальти Жоржиньо

Жоржиньо Реализованный Жоржиньо пенальти позволил "Челси" начать новый сезон с победы 0:1 на поле "Эвертона".

Оба летних новичка "ирисок" в лице Джеймса Тарковски и Дуайта Макнила появились в стартовом составе.

У "синих" дебютировали в старте Калиду Кулибали и Рахим Стерлинг.

Начало матча на "Гудисон Парк" было омрачено травмой защитника хозяев Бена Годфри, над которым долго колдовали доктора и которого унесли с поля на носилках.

Что касается игры, то "Челси" вдвое больше владел мячом и уже в первые полчаса исполнил 10 угловых, однако это не находило отражения на опасных моментах.

"Эвертон" неплохо контратаковал, а на 24-й минуте Тарковски даже отметился опасным ударом головой — Эдуар Менди перевел мяч через перекладину своих ворот.

На 42-й минуте Стерлинг сыграл на добивании после удара, отраженного Джорданом Пикфордом перед собой, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд у Рахима.

Когда команды уже готовились уйти на перерыв, Бен Чилуэлл был уложен на газон в чужой штрафной, и Жоржиньо хладнокровно реализовал назначенный в ворота Пикфорда пенальти — 0:1.

Второй тайм "ириски" начали довольно бодро, но либо не могли пробить Менди, либо мазали сами. "Челси" в плане атакующих действий ответить было нечем, поэтому "синие" принялись убаюкивать игру.

На 83-й минуте вышедший на замену Кукурелья и Стерлинг едва не соорудили второй гол, однако в отчаянном прыжке Виталий Миколенко заблокировал удар Рахима с убойной позиции.

"Челси" показал довольно невзрачный футбол и победил только благодаря пенальти, однако Томас Тухель заранее предупреждал, что форма его команду в преддверии нового сезона оставляет желать лучшего.

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 21:40

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ygyrbendar 06.08.2022 23:10 # ygyrbendar
    Чемпионат ещё толком не начался, а красный пузырёк уже лопнул, дай бог в тройку попадут в этом сезоне, ухахаха

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  2. thegodfather 06.08.2022 23:02 # thegodfather
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу обороны своей команды и отметил, что Маркос Алонсо пытается покинуть клуб.

    Силва нестареющий?

    «Всем нашим игрокам оборонительной тройки уже за тридцать, и в целом в конце игры нам пришлось немного потрудиться. Нам нужно улучшать свой физический уровень, и мы этим занимаемся. Тьяго сейчас ключевой игрок в центре обороны, но нам нужно больше двигаться с мячом, больше вкладываться в бег».

    Маркос Алонсо собирается перейти в «Барселону»?

    «Он пытается уйти, и мы согласились с этим. Не было бы смысла выпускать его на поле сегодня».



    гудбай маркос.
    реально я был хужего мнения о нем, чем он есть на самом деле. Маркос молодец и лично меня убедил в том, насколько он хорош и в чем. Его слабости видны итак всем. Но своими сильными сторонами он их компенсировал. В общем особо потерю не заметим, скучать особо не будем, но спс за все. Реально по итогу хороший трансфер был из фиорентины. АПЛ+ЛЧ, вершина карьеры.

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  3. staryi-eblan 06.08.2022 22:58 # staryi-eblan
    Жду разнос от К. Бельского, а то уже давно он не включал свои эмоции в роликах.

    Нужен защитник, полузащитник (Де Йонг) нападающий и удача. С последним желательно контракт до конца мая

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  4. great-alexander 06.08.2022 22:51 # great-alexander
    пидартурик астероидович снова здесь свои парабоксы публикует
    он как был дурачком ничего не понимающем в футболе так и остался

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  5. narcot 06.08.2022 22:41 # narcot
    оруу


    06.08.2022 17:12 #
    takernotagiver

    Петухи -1)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/94772/?c=1

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  6. thegodfather 06.08.2022 22:36 # thegodfather
    и шпоры судя по всему после утомительной предсезонки конте щас в куда лучшей форме. Как бы на мосту не надругались, но неделя времени есть. ВЕРИМ В ЧЕЛСИ, ВЕРИМ В ТУХЕЛЯНА!

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  7. thegodfather 06.08.2022 22:35 # thegodfather
    3 очка не пахнут


    но сука говно то еще игра. Форма игроков ужаснейшая. Парадокс, но к ветеранам мало претензий. Молодняк труповский. Зажрались видимо.

    Кукурела это белое пятнышко в сегодняшней игре, боюсь чили плотно на банку присядет.


    ждем фофана. И атакер, нужен прям нужен, креатива не хватает впереди, все на одном стерлинге, что он в одиночку чет сделает.
    КОМОНЕ ЧЕЛСИ

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  8. sexan 06.08.2022 22:31 # sexan
    Лох арсенал до сих пор ощущен?

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  9. sexan 06.08.2022 22:30 # sexan
    Первый пошёл.

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  10. chelsiukpro 06.08.2022 22:28 # chelsiukpro
    C ПОБЕДОЙ! ПАРНИ ЕЩЕ ВКАТЫВАЮТСЯ В СЕЗОН. ТАК ЧТО ЛЮБАЯ ПОБЕДА ХОРОША.

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  11. dexter 06.08.2022 22:26 # dexter
    Просто какульси.

    (ответить)

  12. iskander8sg 06.08.2022 22:24 # iskander8sg
    https://youtu.be/H2TpWVA5_88
    мда

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  13. vagifspurs 06.08.2022 22:19 # vagifspurs
    Kulusexy Man Of the Match!!!

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  14. chelsealondon 06.08.2022 22:16 # chelsealondon
    Это только начало…

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  15. takernotagiver 06.08.2022 22:14 # takernotagiver
    Смотрю матч Клермон-ПСЖ. Столько звезд на таком деревенском стадионе играет)

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  16. felix-the-cat 06.08.2022 22:09 # felix-the-cat
    Дерьмельсе с прихода Тухлого заработал больше всех пенальти в АПЛ 15

    чисто отсосники вонючие

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  17. iskander8sg 06.08.2022 22:02 # iskander8sg
    https://youtu.be/svwm2F1k8h0
    Слава Полку Азов.
    Слава оборонцам Мариуполя!

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  18. ensiferum 06.08.2022 22:00 # ensiferum
    ФК Унылси

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  19. takernotagiver 06.08.2022 21:59 # takernotagiver
    Надеюсь ВестХэм с Сити отожгут завтра

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  20. skydreams 06.08.2022 21:59 # skydreams
    Как же хорош ВЕЛИЧАЙШИЙ Тиаго Силва! Без него бы не просто очки потеряли, а проебали бы. Ну а так говно матч конечно, Эве заряжен был, трибуны тоже, из-за этого весь матч стыки. Такая победа дорогого стоит. Вперёд Челси!!!

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