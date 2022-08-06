"Челси" победил "Эвертон" благодаря пенальти Жоржиньо
Реализованный Жоржиньо пенальти позволил "Челси" начать новый сезон с победы 0:1 на поле "Эвертона".
Оба летних новичка "ирисок" в лице Джеймса Тарковски и Дуайта Макнила появились в стартовом составе.
У "синих" дебютировали в старте Калиду Кулибали и Рахим Стерлинг.
Начало матча на "Гудисон Парк" было омрачено травмой защитника хозяев Бена Годфри, над которым долго колдовали доктора и которого унесли с поля на носилках.
Что касается игры, то "Челси" вдвое больше владел мячом и уже в первые полчаса исполнил 10 угловых, однако это не находило отражения на опасных моментах.
"Эвертон" неплохо контратаковал, а на 24-й минуте Тарковски даже отметился опасным ударом головой — Эдуар Менди перевел мяч через перекладину своих ворот.
На 42-й минуте Стерлинг сыграл на добивании после удара, отраженного Джорданом Пикфордом перед собой, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд у Рахима.
Когда команды уже готовились уйти на перерыв, Бен Чилуэлл был уложен на газон в чужой штрафной, и Жоржиньо хладнокровно реализовал назначенный в ворота Пикфорда пенальти — 0:1.
Второй тайм "ириски" начали довольно бодро, но либо не могли пробить Менди, либо мазали сами. "Челси" в плане атакующих действий ответить было нечем, поэтому "синие" принялись убаюкивать игру.
На 83-й минуте вышедший на замену Кукурелья и Стерлинг едва не соорудили второй гол, однако в отчаянном прыжке Виталий Миколенко заблокировал удар Рахима с убойной позиции.
"Челси" показал довольно невзрачный футбол и победил только благодаря пенальти, однако Томас Тухель заранее предупреждал, что форма его команду в преддверии нового сезона оставляет желать лучшего.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
06.08.2022 21:40
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Последние комментарии:
Чемпионат ещё толком не начался, а красный пузырёк уже лопнул, дай бог в тройку попадут в этом сезоне, ухахаха
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу обороны своей команды и отметил, что Маркос Алонсо пытается покинуть клуб.
Силва нестареющий?
«Всем нашим игрокам оборонительной тройки уже за тридцать, и в целом в конце игры нам пришлось немного потрудиться. Нам нужно улучшать свой физический уровень, и мы этим занимаемся. Тьяго сейчас ключевой игрок в центре обороны, но нам нужно больше двигаться с мячом, больше вкладываться в бег».
Маркос Алонсо собирается перейти в «Барселону»?
«Он пытается уйти, и мы согласились с этим. Не было бы смысла выпускать его на поле сегодня».
гудбай маркос.
реально я был хужего мнения о нем, чем он есть на самом деле. Маркос молодец и лично меня убедил в том, насколько он хорош и в чем. Его слабости видны итак всем. Но своими сильными сторонами он их компенсировал. В общем особо потерю не заметим, скучать особо не будем, но спс за все. Реально по итогу хороший трансфер был из фиорентины. АПЛ+ЛЧ, вершина карьеры.
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Жду разнос от К. Бельского, а то уже давно он не включал свои эмоции в роликах.
Нужен защитник, полузащитник (Де Йонг) нападающий и удача. С последним желательно контракт до конца мая
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пидартурик астероидович снова здесь свои парабоксы публикует
он как был дурачком ничего не понимающем в футболе так и остался
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оруу
06.08.2022 17:12 #
takernotagiver
Петухи -1)
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Источник: http://fapl.ru/posts/94772/?c=1
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и шпоры судя по всему после утомительной предсезонки конте щас в куда лучшей форме. Как бы на мосту не надругались, но неделя времени есть. ВЕРИМ В ЧЕЛСИ, ВЕРИМ В ТУХЕЛЯНА!
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3 очка не пахнут
но сука говно то еще игра. Форма игроков ужаснейшая. Парадокс, но к ветеранам мало претензий. Молодняк труповский. Зажрались видимо.
Кукурела это белое пятнышко в сегодняшней игре, боюсь чили плотно на банку присядет.
ждем фофана. И атакер, нужен прям нужен, креатива не хватает впереди, все на одном стерлинге, что он в одиночку чет сделает.
КОМОНЕ ЧЕЛСИ
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Лох арсенал до сих пор ощущен?
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Первый пошёл.
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C ПОБЕДОЙ! ПАРНИ ЕЩЕ ВКАТЫВАЮТСЯ В СЕЗОН. ТАК ЧТО ЛЮБАЯ ПОБЕДА ХОРОША.
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Просто какульси.
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https://youtu.be/H2TpWVA5_88
мда
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Kulusexy Man Of the Match!!!
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Это только начало…
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Смотрю матч Клермон-ПСЖ. Столько звезд на таком деревенском стадионе играет)
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Дерьмельсе с прихода Тухлого заработал больше всех пенальти в АПЛ 15
чисто отсосники вонючие
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https://youtu.be/svwm2F1k8h0
Слава Полку Азов.
Слава оборонцам Мариуполя!
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ФК Унылси
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Надеюсь ВестХэм с Сити отожгут завтра
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Как же хорош ВЕЛИЧАЙШИЙ Тиаго Силва! Без него бы не просто очки потеряли, а проебали бы. Ну а так говно матч конечно, Эве заряжен был, трибуны тоже, из-за этого весь матч стыки. Такая победа дорогого стоит. Вперёд Челси!!!
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