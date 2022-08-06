"Челси" победил "Эвертон" благодаря пенальти Жоржиньо

Реализованный Жоржиньо пенальти позволил "Челси" начать новый сезон с победы 0:1 на поле "Эвертона".

Оба летних новичка "ирисок" в лице Джеймса Тарковски и Дуайта Макнила появились в стартовом составе.



У "синих" дебютировали в старте Калиду Кулибали и Рахим Стерлинг.



Начало матча на "Гудисон Парк" было омрачено травмой защитника хозяев Бена Годфри, над которым долго колдовали доктора и которого унесли с поля на носилках.



Что касается игры, то "Челси" вдвое больше владел мячом и уже в первые полчаса исполнил 10 угловых, однако это не находило отражения на опасных моментах.



"Эвертон" неплохо контратаковал, а на 24-й минуте Тарковски даже отметился опасным ударом головой — Эдуар Менди перевел мяч через перекладину своих ворот.



На 42-й минуте Стерлинг сыграл на добивании после удара, отраженного Джорданом Пикфордом перед собой, однако лайнсмен уже зафиксировал офсайд у Рахима.



Когда команды уже готовились уйти на перерыв, Бен Чилуэлл был уложен на газон в чужой штрафной, и Жоржиньо хладнокровно реализовал назначенный в ворота Пикфорда пенальти — 0:1.



Второй тайм "ириски" начали довольно бодро, но либо не могли пробить Менди, либо мазали сами. "Челси" в плане атакующих действий ответить было нечем, поэтому "синие" принялись убаюкивать игру.



На 83-й минуте вышедший на замену Кукурелья и Стерлинг едва не соорудили второй гол, однако в отчаянном прыжке Виталий Миколенко заблокировал удар Рахима с убойной позиции.



"Челси" показал довольно невзрачный футбол и победил только благодаря пенальти, однако Томас Тухель заранее предупреждал, что форма его команду в преддверии нового сезона оставляет желать лучшего.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче