Клопп пожаловался на "сухое поле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп нашел оправдание в потере двух очков против "Фулхэма" в "сухом поле".
Дважды уступая в счете, "Ливерпуль" смог добыть только ничью в субботнем матче Премьер-Лиги на "Крэйвен Коттадж" — 2:2.
После финального свистка Клопп посетовал на недостаточный настрой своей команды, а также на то, что соперник не полил газон перед началом.
"Это был действительно плохой матч. Как это случилось? С самого начала наш настрой не был в порядке. Мы пытались отреагировать после первых 15 минут. Поле было сухим и все такое. Это было по-настоящему сложно", — сообщил Клопп BT Sport.
06.08.2022 21:00
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Клёпа, как и все колбасоиды пиздят чепуху. Там ещё и кузнечики чирикали еблан!
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Сухое поле и мокрые трусы
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Опять он ноет
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