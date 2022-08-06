Клопп пожаловался на "сухое поле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп нашел оправдание в потере двух очков против "Фулхэма" в "сухом поле".

Дважды уступая в счете, "Ливерпуль" смог добыть только ничью в субботнем матче Премьер-Лиги на "Крэйвен Коттадж" — 2:2.



После финального свистка Клопп посетовал на недостаточный настрой своей команды, а также на то, что соперник не полил газон перед началом.



"Это был действительно плохой матч. Как это случилось? С самого начала наш настрой не был в порядке. Мы пытались отреагировать после первых 15 минут. Поле было сухим и все такое. Это было по-настоящему сложно", — сообщил Клопп BT Sport.