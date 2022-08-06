Клопп пожаловался на "сухое поле"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп нашел оправдание в потере двух очков против "Фулхэма" в "сухом поле".

Дважды уступая в счете, "Ливерпуль" смог добыть только ничью в субботнем матче Премьер-Лиги на "Крэйвен Коттадж" — 2:2.

После финального свистка Клопп посетовал на недостаточный настрой своей команды, а также на то, что соперник не полил газон перед началом.

"Это был действительно плохой матч. Как это случилось? С самого начала наш настрой не был в порядке. Мы пытались отреагировать после первых 15 минут. Поле было сухим и все такое. Это было по-настоящему сложно", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 21:00

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  1. palach221078 06.08.2022 21:33 # palach221078
    Клёпа, как и все колбасоиды пиздят чепуху. Там ещё и кузнечики чирикали еблан!

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  2. ganinilyha 06.08.2022 21:18 # ganinilyha
    Сухое поле и мокрые трусы

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  3. tursa 06.08.2022 21:05 # tursa
    Поле реально было не очень, но и основа еще не готова играть
    Перейра выдал матч жизни, за муму так никогда не играл

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  4. true-manc 06.08.2022 21:04 # true-manc
    Фулхэм-Лузерпуль: сухое поле дачников и мокрый рот клопа

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  5. meshuggah 06.08.2022 21:03 # meshuggah
    Опять он ноет

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