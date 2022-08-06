Конте: "Увидели то, над чем работали с игроками летом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте вынес свой вердикт относительно победы 4:1 над "Саутгемптоном".
Пропустив уже на 12-й минуте, "Тоттенхэм" нашел в себе силы одержать победу в первом матче нового сезона Премьер-Лиги. Конте порадовал не только результат, но также качество игры.
"Это был идеальный старт для нас, несмотря на то, что мы уступали в счете. Мы хорошо начали, диктуя игру. Затем мы пропустили гол, но продолжили играть в свою игру и верить в то, над чем мы работали на тренировках".
"Мне очень понравился матч — результатом, но также тем, как этот результат был достигнут. Мы создали много голевых моментов, хорошо владели мячом, хорошо использовали высокий и средний прессинг. Мы были хороши, когда теряли мяч, действуя в хорошем темпе при возврате мяча".
"Я увидел много положительных вещей, но это только первый матч. Сегодня мы увидели то, над чем работали с игроками летом", — сообщил Конте BBC.
06.08.2022 20:00
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Все верно. Качество игры порадовало в первую очередь. Даже больше чем результат. Спокойно, уверенно, на классе. У нас так редко бывало даже с полными аутсайдерами. Думаю это результат работы Конте.
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