Конте: "Увидели то, над чем работали с игроками летом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте вынес свой вердикт относительно победы 4:1 над "Саутгемптоном".

Пропустив уже на 12-й минуте, "Тоттенхэм" нашел в себе силы одержать победу в первом матче нового сезона Премьер-Лиги. Конте порадовал не только результат, но также качество игры.



"Это был идеальный старт для нас, несмотря на то, что мы уступали в счете. Мы хорошо начали, диктуя игру. Затем мы пропустили гол, но продолжили играть в свою игру и верить в то, над чем мы работали на тренировках".



"Мне очень понравился матч — результатом, но также тем, как этот результат был достигнут. Мы создали много голевых моментов, хорошо владели мячом, хорошо использовали высокий и средний прессинг. Мы были хороши, когда теряли мяч, действуя в хорошем темпе при возврате мяча".



"Я увидел много положительных вещей, но это только первый матч. Сегодня мы увидели то, над чем работали с игроками летом", — сообщил Конте BBC.