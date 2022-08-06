"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон"
"Тоттенхэм" начал новый сезон, одержав волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 4:1.
В стартовом составе "шпор" не оказалось ни одного из шести летних новичков.
В старте у "святых" дебютировали Гэвин Базуну, Джо Арибо и Ромео Лавиа.
Выдержав стартовый натиск соперника, гости взяли и открыли счет на 12-й минуте. Джеймс Уорд-Проуз пробил в касание с отскоком от газона после передачи Муссы Дженепо от лицевой линии — 0:1.
"Тоттенхэм" вновь принялся давить и уже на 21-й минуте сравнял счет. Это Райан Сессеньон на дальней штанге замкнул головой передачу Деяна Кулусевски — 1:1.
Несмотря на оказываемое давление, хозяева не имели явных голевых моментов, но это не помешало им выйти вперед на 31-й минуте. Сложившись, Эрик Дайер головой поразил дальний угол ворот со считанных метров после передачи Сон Хен Мина — 2:1.
"Шпоры" просто доминировали в игре, и "Саутгемптону" еще повезло не пропустить третий гол в остатке первого тайма.
На 60-й минуте все стало окончательно ясно. Мохамед Салису неудачно прервал прострел Эмерсона Рояла вдоль ворот, совершив автогол — 3:1.
Почти сразу "Тоттенхэм" забил и четвертый. Кулусевски получил свободу на правом краю штрафной и вторым касанием нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 4:1.
В концовке хозяева слегка расслабились, но гости не смогли этим воспользоваться. Счет уже не изменился.
"Тоттенхэм" одержал убедительную победу, хорошо отреагировав на пропущенный в начале матча гол. "Саутгемптон" показал себя лишь проблесками, в остальном на голову уступив сопернику.
"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче
06.08.2022 19:00
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Последние комментарии:
Пока сыро
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Стерлинг минимум 1 раз выиграет награду игрока месяца в этом сезоне.
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А форма прикольная у пенсов)
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Пенсы возбудились первый раз голую жопу увидели ору
Мужскую конечно но им хоть такую
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Портовый обрыган на десятку пенок наныряет в сезоне
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Стерлинга изнасиловали.
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Сперминг уже раком стоит ахахахахахах. Сука, Сперминг+Уе6анси=идеальный ублюдочный союз
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Кадры из 18+!!!
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Хах, классная жопа у Стерлинга)
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Судья чёт в натуре говна въебал
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Стерлинг раком лег)
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НФ без спонсора играют, формы в стиле ретро. надо бы прикупить
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как же ИМПЕРАТОРЫ ебууууут
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Осталось Тарковски крякнуть
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06.08.2022 19:38 #
high-malvern
Мне кажется куйня сейчас будет в плане футбола. У обеих команд по 5 защитников на поле, унылое бей-беги-борись будет.
Источник: http://fapl.ru/posts/94775/?c=1#c7611927
Как будто Америку открыл
Матчи членси всегда лютое говно
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эвертон мерзкие дровосеки! Срочно остановить матч и присудить техническое поражение команде Лэмпарда!
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Челси ПИДОРЫ
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Этот Годфрей тот еще мясник. Томиясу на лицо наступал. Так что поделом ему
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а вообще долбаёб главный это судья, который не увидел мяч, который на метр вышел за пределы поля
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Сначала подумал Кука в плед завернулся, а это оказывается форма такая.
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