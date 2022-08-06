"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" начал новый сезон, одержав волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 4:1.

В стартовом составе "шпор" не оказалось ни одного из шести летних новичков.



В старте у "святых" дебютировали Гэвин Базуну, Джо Арибо и Ромео Лавиа.



Выдержав стартовый натиск соперника, гости взяли и открыли счет на 12-й минуте. Джеймс Уорд-Проуз пробил в касание с отскоком от газона после передачи Муссы Дженепо от лицевой линии — 0:1.



"Тоттенхэм" вновь принялся давить и уже на 21-й минуте сравнял счет. Это Райан Сессеньон на дальней штанге замкнул головой передачу Деяна Кулусевски — 1:1.



Несмотря на оказываемое давление, хозяева не имели явных голевых моментов, но это не помешало им выйти вперед на 31-й минуте. Сложившись, Эрик Дайер головой поразил дальний угол ворот со считанных метров после передачи Сон Хен Мина — 2:1.



"Шпоры" просто доминировали в игре, и "Саутгемптону" еще повезло не пропустить третий гол в остатке первого тайма.



На 60-й минуте все стало окончательно ясно. Мохамед Салису неудачно прервал прострел Эмерсона Рояла вдоль ворот, совершив автогол — 3:1.



Почти сразу "Тоттенхэм" забил и четвертый. Кулусевски получил свободу на правом краю штрафной и вторым касанием нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 4:1.



В концовке хозяева слегка расслабились, но гости не смогли этим воспользоваться. Счет уже не изменился.



"Тоттенхэм" одержал убедительную победу, хорошо отреагировав на пропущенный в начале матча гол. "Саутгемптон" показал себя лишь проблесками, в остальном на голову уступив сопернику.



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче