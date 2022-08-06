"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон"

Эрик Дайер "Тоттенхэм" начал новый сезон, одержав волевую победу над "Саутгемптоном" со счетом 4:1.

В стартовом составе "шпор" не оказалось ни одного из шести летних новичков.

В старте у "святых" дебютировали Гэвин Базуну, Джо Арибо и Ромео Лавиа.

Выдержав стартовый натиск соперника, гости взяли и открыли счет на 12-й минуте. Джеймс Уорд-Проуз пробил в касание с отскоком от газона после передачи Муссы Дженепо от лицевой линии — 0:1.

"Тоттенхэм" вновь принялся давить и уже на 21-й минуте сравнял счет. Это Райан Сессеньон на дальней штанге замкнул головой передачу Деяна Кулусевски — 1:1.

Несмотря на оказываемое давление, хозяева не имели явных голевых моментов, но это не помешало им выйти вперед на 31-й минуте. Сложившись, Эрик Дайер головой поразил дальний угол ворот со считанных метров после передачи Сон Хен Мина — 2:1.

"Шпоры" просто доминировали в игре, и "Саутгемптону" еще повезло не пропустить третий гол в остатке первого тайма.

На 60-й минуте все стало окончательно ясно. Мохамед Салису неудачно прервал прострел Эмерсона Рояла вдоль ворот, совершив автогол — 3:1.

Почти сразу "Тоттенхэм" забил и четвертый. Кулусевски получил свободу на правом краю штрафной и вторым касанием нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 4:1.

В концовке хозяева слегка расслабились, но гости не смогли этим воспользоваться. Счет уже не изменился.

"Тоттенхэм" одержал убедительную победу, хорошо отреагировав на пропущенный в начале матча гол. "Саутгемптон" показал себя лишь проблесками, в остальном на голову уступив сопернику.

"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 06.08.2022 19:58 # cristean2
    Пока сыро

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  2. jirrort 06.08.2022 19:58 # jirrort
    Стерлинг минимум 1 раз выиграет награду игрока месяца в этом сезоне.

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  3. takernotagiver 06.08.2022 19:57 # takernotagiver
    А форма прикольная у пенсов)

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  4. felix-the-cat 06.08.2022 19:56 # felix-the-cat
    Пенсы возбудились первый раз голую жопу увидели ору
    Мужскую конечно но им хоть такую

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  5. kukuruzzo 06.08.2022 19:56 # kukuruzzo
    Портовый обрыган на десятку пенок наныряет в сезоне

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  6. girasimus 06.08.2022 19:55 # girasimus
    Стерлинга изнасиловали.

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  7. slash-lfc 06.08.2022 19:55 # slash-lfc
    Сперминг уже раком стоит ахахахахахах. Сука, Сперминг+Уе6анси=идеальный ублюдочный союз

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  8. high-malvern 06.08.2022 19:55 # high-malvern
    Кадры из 18+!!!

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  9. cristean2 06.08.2022 19:54 # cristean2
    Хах, классная жопа у Стерлинга)

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  10. jirrort 06.08.2022 19:54 # jirrort
    Судья чёт в натуре говна въебал

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  11. takernotagiver 06.08.2022 19:54 # takernotagiver
    Стерлинг раком лег)

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  12. ian 06.08.2022 19:50 # ian
    НФ без спонсора играют, формы в стиле ретро. надо бы прикупить

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  13. liverputin 06.08.2022 19:49 # liverputin
    как же ИМПЕРАТОРЫ ебууууут

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  14. chelsea-69 06.08.2022 19:48 # chelsea-69
    Осталось Тарковски крякнуть

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  15. felix-the-cat 06.08.2022 19:48 # felix-the-cat
    06.08.2022 19:38 #
    high-malvern

    Мне кажется куйня сейчас будет в плане футбола. У обеих команд по 5 защитников на поле, унылое бей-беги-борись будет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94775/?c=1#c7611927



    Как будто Америку открыл
    Матчи членси всегда лютое говно

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  16. jirrort 06.08.2022 19:48 # jirrort
    эвертон мерзкие дровосеки! Срочно остановить матч и присудить техническое поражение команде Лэмпарда!

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  17. kukuruzzo 06.08.2022 19:46 # kukuruzzo
    Челси ПИДОРЫ

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  18. takernotagiver 06.08.2022 19:46 # takernotagiver
    Этот Годфрей тот еще мясник. Томиясу на лицо наступал. Так что поделом ему

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  19. skydreams 06.08.2022 19:45 # skydreams
    а вообще долбаёб главный это судья, который не увидел мяч, который на метр вышел за пределы поля

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  20. high-malvern 06.08.2022 19:45 # high-malvern
    Сначала подумал Кука в плед завернулся, а это оказывается форма такая.

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