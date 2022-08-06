Клопп: "Лучшая вещь в этом матче — это результат"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда не наиграла больше, чем на ничью, в матче против "Фулхэма".

Новый сезон Премьер-Лиги "Ливерпуль" начал с потери двух очков в гостях у "Фулхэма", который дважды вел в счете и в итоге добыл ничью 2:2.

Результат устраивает Клоппа, однако Юрген требует, чтобы "красные" значительно улучшили свою игру.

"Лучшая вещь в этом матче — это результат. Мы набрали очко в действительно плохом матче".

"Результат нормальный — не думаю, что мы заслуживали больше. Но мы можем играть значительно лучше".

"Мы могли и выиграть матч, потому что у нас были хорошие моменты, но сегодня это, наверное, было бы слегка чересчур", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 18:00

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  1. noi39 06.08.2022 18:19 # noi39
    Половина кастрюли-были тухлым супчиком.Так втягиваться в сезон,может только голубая бензокалонка!

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