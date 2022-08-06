Клопп: "Лучшая вещь в этом матче — это результат"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда не наиграла больше, чем на ничью, в матче против "Фулхэма".

Новый сезон Премьер-Лиги "Ливерпуль" начал с потери двух очков в гостях у "Фулхэма", который дважды вел в счете и в итоге добыл ничью 2:2.



Результат устраивает Клоппа, однако Юрген требует, чтобы "красные" значительно улучшили свою игру.



"Лучшая вещь в этом матче — это результат. Мы набрали очко в действительно плохом матче".



"Результат нормальный — не думаю, что мы заслуживали больше. Но мы можем играть значительно лучше".



"Мы могли и выиграть матч, потому что у нас были хорошие моменты, но сегодня это, наверное, было бы слегка чересчур", — сообщил Клопп BT Sport.