"Пэлас" собирается арендовать Ван-Биссаку

Аарон Ван-Биссака "Кристал Пэлас" собирается арендовать своего бывшего защитника Аарона Ван-Биссаку у "Манчестер Юнайтед".

Лишь три года назад "Пэлас" продал Ван-Биссаку в "Юнайтед" за 50 миллионов фунтов. Аарон был основным игроком "красных дьяволов" в первые два сезона на "Олд Траффорд", но прошлую кампанию провалил.

Как сообщает Sky Sports, новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривает Диогу Далота в качестве основного правого защитника, а Ван-Биссаку готов отпустить из клуба.

Так 24-летний Аарон оказался на радаре у "Пэлас". Оба правых защитника "орлов" в лице Натаниэля Клайна и Джоэла Уорда старше 30, поэтому наставник Патрик Виейра ищет более молодого игрока на эту позицию.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 17:00

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  1. closer 06.08.2022 18:15 # closer
    Арсенал - самая черная команда АПЛ

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  2. puhovik-vengera 06.08.2022 17:16 # puhovik-vengera
    КП - самая черная команда АПЛ

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