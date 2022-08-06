"Пэлас" собирается арендовать Ван-Биссаку

"Кристал Пэлас" собирается арендовать своего бывшего защитника Аарона Ван-Биссаку у "Манчестер Юнайтед".

Лишь три года назад "Пэлас" продал Ван-Биссаку в "Юнайтед" за 50 миллионов фунтов. Аарон был основным игроком "красных дьяволов" в первые два сезона на "Олд Траффорд", но прошлую кампанию провалил.



Как сообщает Sky Sports, новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривает Диогу Далота в качестве основного правого защитника, а Ван-Биссаку готов отпустить из клуба.



Так 24-летний Аарон оказался на радаре у "Пэлас". Оба правых защитника "орлов" в лице Натаниэля Клайна и Джоэла Уорда старше 30, поэтому наставник Патрик Виейра ищет более молодого игрока на эту позицию.