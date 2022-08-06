"Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом"
Дважды уступая по ходу матча, "Ливерпуль" добыл ничью 2:2 в гостях у "Фулхэма".
В стартовом составе "дачников" нашлось место для новичков Андреаса Перейры и Жоау Палиньи, но Бернд Лено оказался в запасе.
Наставник "красных" Юрген Клопп придержал на лавке Фабиу Карвалью и Дарвин Нуньеса. Относительно финала Лиги Чемпионов 28 мая в старте появились Жоэль Матип и Роберто Фирмино.
"Фулхэм" вполне по-хозяйски начал матч, не испытывая дрожи в коленках перед таким соперником. "Дачники" не так много владели мячом, но при этом регулярно атаковали, простреливали с флангов и наносили удары — правда, неточно.
На 15-й минуте "Ливерпуль" показал зубы. Луис Диас крученым ударом из пределов штрафной поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
"Дачники" были очень хороши, и на 32-й минуте это принесло свои плоды. Кенни Тете при помощи рикошета навесил с правого фланга к дальней штанге, где Александар Митрович поборол в воздухе Трента Александер-Арнольда и головой вколотил мяч под перекладину — 1:0.
Гости заметно активизировались после пропущенного гола. Диас слегка не успел замкнуть прострел Энди Робертсона вдоль ворот, а затем все тот же Диас с острого угла пробил в дальнюю штангу.
Во втором тайме "Фулхэм" отдал инициативу сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества, изредка контратакуя. На 57-й минуте Неескенс Кебано едва не удвоил счет, пробив с края штрафной в дальнюю штангу.
Тем временем, Юрген Клопп выпустил на замену Нуньеса. Дарвин имел два похожих момента, пробивая пяткой, и на 64-й минуте уругвайцу удалось поразить ворота таким способом — 1:1.
Мощный Нуньес продолжил терроризировать чужую оборону, и казалось, что "дачники" вот-вот дрогнут еще раз.
Однако на 70-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Митрович нарвался в штрафной на фол со стороны Виргила Ван Дейка и сам же реализовал назначенный пенальти — 2:1.
"Ливерпуль" вновь принялся оказывать давление и за 10 минут до конца заставил соперника ошибиться. Защитники не смогли прервать заброс Александер-Арнольда в штрафную, в результате чего Мохамед Салах поразил ворота после короткой скидки Нуньеса — 2:2.
На этом игра слегка успокоилась, а силы у игроков уже закончились. Лишь Джордан Хендерсон имел шанс вырвать победу для "красных", но его удар пришелся в перекладину. Команда согласились разойтись миром.
Выезд в Лондон выдался очень тяжелым для "Ливерпуля". "Фулхэм" как самая результативная команда прошлого сезона Чемпионшипа сыграл очень смело, дав бой фавориту.
"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
06.08.2022 16:25
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Последние комментарии:
Маленькие из лгбтпуля соскучились по жидкому за лето, теперь готовы даже у покерят занюхивать.
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ПРИШЁЛ НАШ ЧЕРЁД!!!
COME ON YOU SPURS
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Нуньез топарь конечно.
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Нуньез заменил Мане только так.
Но вот защи это пцц - Арнольд головой это маникен без борьбы.Просто тень и 3д голограмма.
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ЛУЧШЕ БЫ Я БОЛЕЛ ЗА СИТИ!
(ответить)
Жопонюхи арсенала выстроились
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Нуньез - Властелин футбола, с ходу ставит АПЛ на колени!!! Салах - голевое животное!!!
Слегка не повезло в стартовом матче, канеш, но шансы на анбиттен сохраняются:)
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Ха ха ха скузня ну что за чепушилы))))
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Трент - худший. Вся защита и Фабиньо клоуны.
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Митрович серьезное оружие у Фулхэма.
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Позор!!!
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100 лямов на страпон
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Эта была славная чемпионская гонка. Поздравим почтипуль.
(ответить)
Сегодня ещё поржем над бездарным футболом пенсов)
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вернёмся сильнее
ЛФК денацифицирует АПЛ
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интереснейший чемпик будет)
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Тяжко входим в сезон...но это АПЛ, тут нельзя считать очки наперед.Фулхэму респект за бой.
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Фирмино вчерашний день, Нуньез луч света
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ЛГБТф «Чепуха» — с победой!
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Типичная скузня: надорвали свой геморрой в суперкубке против футбольного гранда, чтобы затем пососировать у Фулхэма. Всегда так надрываются против топов, дабы создать у своих безмозглых фанов и прочих тупиц иллюзию претендентства колбасы на трофеи, а потом получают какулю в ротик. Раздутый красный пузырек ахахахаха
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