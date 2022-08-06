"Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом"

Мохамед Салах Дважды уступая по ходу матча, "Ливерпуль" добыл ничью 2:2 в гостях у "Фулхэма".

В стартовом составе "дачников" нашлось место для новичков Андреаса Перейры и Жоау Палиньи, но Бернд Лено оказался в запасе.

Наставник "красных" Юрген Клопп придержал на лавке Фабиу Карвалью и Дарвин Нуньеса. Относительно финала Лиги Чемпионов 28 мая в старте появились Жоэль Матип и Роберто Фирмино.

"Фулхэм" вполне по-хозяйски начал матч, не испытывая дрожи в коленках перед таким соперником. "Дачники" не так много владели мячом, но при этом регулярно атаковали, простреливали с флангов и наносили удары — правда, неточно.

На 15-й минуте "Ливерпуль" показал зубы. Луис Диас крученым ударом из пределов штрафной поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

"Дачники" были очень хороши, и на 32-й минуте это принесло свои плоды. Кенни Тете при помощи рикошета навесил с правого фланга к дальней штанге, где Александар Митрович поборол в воздухе Трента Александер-Арнольда и головой вколотил мяч под перекладину — 1:0.

Гости заметно активизировались после пропущенного гола. Диас слегка не успел замкнуть прострел Энди Робертсона вдоль ворот, а затем все тот же Диас с острого угла пробил в дальнюю штангу.

Во втором тайме "Фулхэм" отдал инициативу сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества, изредка контратакуя. На 57-й минуте Неескенс Кебано едва не удвоил счет, пробив с края штрафной в дальнюю штангу.

Тем временем, Юрген Клопп выпустил на замену Нуньеса. Дарвин имел два похожих момента, пробивая пяткой, и на 64-й минуте уругвайцу удалось поразить ворота таким способом — 1:1.

Мощный Нуньес продолжил терроризировать чужую оборону, и казалось, что "дачники" вот-вот дрогнут еще раз.

Однако на 70-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Митрович нарвался в штрафной на фол со стороны Виргила Ван Дейка и сам же реализовал назначенный пенальти — 2:1.

"Ливерпуль" вновь принялся оказывать давление и за 10 минут до конца заставил соперника ошибиться. Защитники не смогли прервать заброс Александер-Арнольда в штрафную, в результате чего Мохамед Салах поразил ворота после короткой скидки Нуньеса — 2:2.

На этом игра слегка успокоилась, а силы у игроков уже закончились. Лишь Джордан Хендерсон имел шанс вырвать победу для "красных", но его удар пришелся в перекладину. Команда согласились разойтись миром.

Выезд в Лондон выдался очень тяжелым для "Ливерпуля". "Фулхэм" как самая результативная команда прошлого сезона Чемпионшипа сыграл очень смело, дав бой фавориту.

"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 16:25

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Последние комментарии:




  1. ausreichend 06.08.2022 16:45 # ausreichend
    Маленькие из лгбтпуля соскучились по жидкому за лето, теперь готовы даже у покерят занюхивать.

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  2. vagifspurs 06.08.2022 16:45 # vagifspurs
    ПРИШЁЛ НАШ ЧЕРЁД!!!

    COME ON YOU SPURS

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  3. chelsea88 06.08.2022 16:43 # chelsea88
    Нуньез топарь конечно.

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  4. skychnie-oboi 06.08.2022 16:40 # skychnie-oboi
    Нуньез заменил Мане только так.

    Но вот защи это пцц - Арнольд головой это маникен без борьбы.Просто тень и 3д голограмма.

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  5. melwood-lfc 06.08.2022 16:38 # melwood-lfc
    ЛУЧШЕ БЫ Я БОЛЕЛ ЗА СИТИ!

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  6. wilegend 06.08.2022 16:38 # wilegend
    Жопонюхи арсенала выстроились

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  7. alexomck 06.08.2022 16:37 # alexomck
    Нуньез - Властелин футбола, с ходу ставит АПЛ на колени!!! Салах - голевое животное!!!

    Слегка не повезло в стартовом матче, канеш, но шансы на анбиттен сохраняются:)

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  8. madchester 06.08.2022 16:36 # madchester
    Ха ха ха скузня ну что за чепушилы))))

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  9. dexter 06.08.2022 16:36 # dexter
    Трент - худший. Вся защита и Фабиньо клоуны.

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  10. high-malvern 06.08.2022 16:36 # high-malvern
    Митрович серьезное оружие у Фулхэма.

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  11. cleverley88 06.08.2022 16:35 # cleverley88
    Позор!!!

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  12. meshuggah 06.08.2022 16:34 # meshuggah
    100 лямов на страпон

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  13. ian 06.08.2022 16:32 # ian
    Эта была славная чемпионская гонка. Поздравим почтипуль.

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  14. takernotagiver 06.08.2022 16:31 # takernotagiver
    Сегодня ещё поржем над бездарным футболом пенсов)

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  15. great-alexander 06.08.2022 16:31 # great-alexander
    вернёмся сильнее
    ЛФК денацифицирует АПЛ

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  16. live-juve 06.08.2022 16:31 # live-juve
    интереснейший чемпик будет)

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  17. skychnie-oboi 06.08.2022 16:30 # skychnie-oboi
    Тяжко входим в сезон...но это АПЛ, тут нельзя считать очки наперед.Фулхэму респект за бой.

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  18. ooaaaa 06.08.2022 16:30 # ooaaaa
    Фирмино вчерашний день, Нуньез луч света

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  19. sellman 06.08.2022 16:30 # sellman
    ЛГБТф «Чепуха» — с победой!

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  20. true-manc 06.08.2022 16:30 # true-manc
    Типичная скузня: надорвали свой геморрой в суперкубке против футбольного гранда, чтобы затем пососировать у Фулхэма. Всегда так надрываются против топов, дабы создать у своих безмозглых фанов и прочих тупиц иллюзию претендентства колбасы на трофеи, а потом получают какулю в ротик. Раздутый красный пузырек ахахахаха

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