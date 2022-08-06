"Ливерпуль" сыграл вничью с "Фулхэмом"

Дважды уступая по ходу матча, "Ливерпуль" добыл ничью 2:2 в гостях у "Фулхэма".

В стартовом составе "дачников" нашлось место для новичков Андреаса Перейры и Жоау Палиньи, но Бернд Лено оказался в запасе.



Наставник "красных" Юрген Клопп придержал на лавке Фабиу Карвалью и Дарвин Нуньеса. Относительно финала Лиги Чемпионов 28 мая в старте появились Жоэль Матип и Роберто Фирмино.



"Фулхэм" вполне по-хозяйски начал матч, не испытывая дрожи в коленках перед таким соперником. "Дачники" не так много владели мячом, но при этом регулярно атаковали, простреливали с флангов и наносили удары — правда, неточно.



На 15-й минуте "Ливерпуль" показал зубы. Луис Диас крученым ударом из пределов штрафной поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Дачники" были очень хороши, и на 32-й минуте это принесло свои плоды. Кенни Тете при помощи рикошета навесил с правого фланга к дальней штанге, где Александар Митрович поборол в воздухе Трента Александер-Арнольда и головой вколотил мяч под перекладину — 1:0.



Гости заметно активизировались после пропущенного гола. Диас слегка не успел замкнуть прострел Энди Робертсона вдоль ворот, а затем все тот же Диас с острого угла пробил в дальнюю штангу.



Во втором тайме "Фулхэм" отдал инициативу сопернику и сосредоточился на удержании своего преимущества, изредка контратакуя. На 57-й минуте Неескенс Кебано едва не удвоил счет, пробив с края штрафной в дальнюю штангу.



Тем временем, Юрген Клопп выпустил на замену Нуньеса. Дарвин имел два похожих момента, пробивая пяткой, и на 64-й минуте уругвайцу удалось поразить ворота таким способом — 1:1.



Мощный Нуньес продолжил терроризировать чужую оборону, и казалось, что "дачники" вот-вот дрогнут еще раз.



Однако на 70-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Митрович нарвался в штрафной на фол со стороны Виргила Ван Дейка и сам же реализовал назначенный пенальти — 2:1.



"Ливерпуль" вновь принялся оказывать давление и за 10 минут до конца заставил соперника ошибиться. Защитники не смогли прервать заброс Александер-Арнольда в штрафную, в результате чего Мохамед Салах поразил ворота после короткой скидки Нуньеса — 2:2.



На этом игра слегка успокоилась, а силы у игроков уже закончились. Лишь Джордан Хендерсон имел шанс вырвать победу для "красных", но его удар пришелся в перекладину. Команда согласились разойтись миром.



Выезд в Лондон выдался очень тяжелым для "Ливерпуля". "Фулхэм" как самая результативная команда прошлого сезона Чемпионшипа сыграл очень смело, дав бой фавориту.



"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче