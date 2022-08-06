Тухель: "Трансферы "Челси" — это не паника"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель не согласился с предположением о том, что его клуб паникует при работе на трансферном рынке этим летом.

Этим летом первая команда "Челси" пополнилась Калиду Кулибали, Марком Кукурельей, Кэрни Чуквуэмекой и Рахимом Стерлингом.



Кажется, за некоторых из этих игроков "синие" переплатили. Кроме того, лондонский клуб упустил множество трансферных целей, включая Маттейса Де Лигта, Жюля Кунде и Рафинью.



На днях эксперт Sky Sports Гари Невилл даже назвал "паникой" трансферную активность "Челси", однако Тухелю так не кажется.



"Паника? Нет, я бы описал это как супер упорная работа. Мы также учимся делать дела — когда ты выходишь на трансферный рынок, едва сменив владельцев, это крайне тяжело. Я испытываю безмерное уважение к нашим владельцам и лишь могу похвалить их. Я не знаю, когда они спят. Возможно, они никогда не спят", — цитирует Тухеля Daily Mirror.