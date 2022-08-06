"Челси" улучшил до 70 млн. фунтов предложение по Фофана
"Челси" улучшил до 70 миллионов фунтов предложение по защитнику Весле Фофана, но ответ "Лестера" остался прежним.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Лестер" отказался продать 21-летнего Фофана в "Челси" за 60 млн. фунтов.
В пятницу, как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "синие" вернулись с увеличенной до 70 млн. фунтов, но и это предложение было отклонено.
На своей пресс-конференции в этот день главный тренер "лис" Брендан Роджерс прямо заявил, что Весле и полузащитник Джеймс Мэддисон не продаются.
Тем не менее, "Челси" не собирается опускать руки и планирует сделать третье предложение. Сам Фофана "на 100 процентов" заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж".
06.08.2022 15:00
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Лестер канеш кончи. Нах им Феофан за 70 лямов если они не борются за лч
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