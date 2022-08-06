Клопп не планирует покупать, несмотря на травмы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует совершать приобретений в остатке лета, несмотря на обилие травм.

К старту нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" подходит без шести игроков, включая Ибраиму Конате и Диогу Жоту, однако это не заставит Клоппа покупать.



"Это правда, у нас слишком много травм. Но на данный момент ничего не изменилось (в плане новых приобретений)".



"Мы не можем решать проблему, которая возникла на четыре недели, с помощью трансфера, заключаемого на год. Но окно все еще открыто, и давайте посмотрим. Тем не менее, мы не планируем идти этим путем", — цитирует Клоппа Daily Mail.