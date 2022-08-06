Невилл: "Салиба напомнил мне молодого Рио Фердинанда"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл сравнил защитника "Арсенала" Вильяма Салиба с легендой "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом.

Накануне Салиба, наконец, дебютировал за "Арсенал", поспособствовав победе 0:2 на "Кристал Пэлас". Это случилось спустя три года, как "канониры" купили Вильяма у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов.



Невилл остался под впечатлением от игры 21-летнего француза и даже сравнивает того со своим бывшим партнером по "Юнайтед".



"Думаю, просто играть — это самая важна вещь для молодых игроков. У него есть потенциал, и он произвел на меня огромное впечатление. Он напомнил мне молодого Рио Фердинанда".



"Выезд к "Кристал Пэлас" — это непростой матч в Премьер-Лиге. Здесь тебе приходится несладко. Это был большой вечер для него", — сообщил Невилл в эфире.