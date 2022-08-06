Алонсо направляется в "Барселону"
Защитник "Челси" Маркос Алонсо находится на пороге перехода в "Барселону".
Накануне "Челси" завершил приобретение Марка Кукурельи из "Брайтона" стоимостью 62 миллиона фунтов. Одновременно "синие" дал зеленый свет Алонсо, который жаждет вернуться на родину.
Как сообщает Daily Mail, "Барселона" уже согласовала небольшую компенсацию за Алонсо, а сам Маркос попрощался с партнерами по команде и персоналом "Челси".
Теперь 31-летний испанец направляется в Каталонию и уже в этот уикенд должен официально присоединиться к "Барселоне".
06.08.2022 12:00
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