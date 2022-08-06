Алонсо направляется в "Барселону"

Маркос Алонсо Защитник "Челси" Маркос Алонсо находится на пороге перехода в "Барселону".

Накануне "Челси" завершил приобретение Марка Кукурельи из "Брайтона" стоимостью 62 миллиона фунтов. Одновременно "синие" дал зеленый свет Алонсо, который жаждет вернуться на родину.

Как сообщает Daily Mail, "Барселона" уже согласовала небольшую компенсацию за Алонсо, а сам Маркос попрощался с партнерами по команде и персоналом "Челси".

Теперь 31-летний испанец направляется в Каталонию и уже в этот уикенд должен официально присоединиться к "Барселоне".


Метки Алонсо, Барселона, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 06.08.2022 13:14 # superglor
    А как же все разговоры о мести за Рафинью, Кунде и так далее? Что пенсы будут блокировать продажу своих игроков путалонцам?

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  2. chelsea-69 06.08.2022 12:55 # chelsea-69
    легендарный джедай переходит на тёмную сторону

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  3. dwayne 06.08.2022 12:03 # dwayne
    Алонсо лучший

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