Миллс ждет 40+ голов от Холанда в новом сезоне

Эрлинг Холанд Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Данни Миллс убежден, что нападающему "горожан" Эрлингу Холанду по силам забить более 40 голов в сезоне 2022/23.

Этим летом "Сити" приобрел Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Эрлинг забил 86 голов в 89 матчах за немецкий клуб, и Миллс ожидает от 22-летнего норвежца схожего уровня результативности на новом месте.

"Холанд станет сенсацией. Если он будет играть в каждом матче, то сможет забить 40+ голов во всех соревнованиях".

"Меня не удивит, если в Премьер-Лиге он приблизится к отметке в 30 голов", — сообщил Миллс talkSPORT.


Метки Манчестер Сити, Миллс, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 11:00

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  1. slash-lfc 06.08.2022 11:33 # slash-lfc
    47 забьет. КОРОЛЬ!!!

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  2. chelsiukpro 06.08.2022 11:18 # chelsiukpro
    20 максимум! Столкнётся с жестокими командами и их защитниками костоломами. Это не Бундеслига!

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  3. lexa-arsenal 06.08.2022 11:11 # lexa-arsenal
    Уже с супер кубка начал забивать голы мамке тру манка

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  4. sayk2 06.08.2022 11:01 # sayk2
    Дай боже 20 положит

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