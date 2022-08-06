Миллс ждет 40+ голов от Холанда в новом сезоне
Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Данни Миллс убежден, что нападающему "горожан" Эрлингу Холанду по силам забить более 40 голов в сезоне 2022/23.
Этим летом "Сити" приобрел Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Эрлинг забил 86 голов в 89 матчах за немецкий клуб, и Миллс ожидает от 22-летнего норвежца схожего уровня результативности на новом месте.
"Холанд станет сенсацией. Если он будет играть в каждом матче, то сможет забить 40+ голов во всех соревнованиях".
"Меня не удивит, если в Премьер-Лиге он приблизится к отметке в 30 голов", — сообщил Миллс talkSPORT.
06.08.2022 11:00
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47 забьет. КОРОЛЬ!!!
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20 максимум! Столкнётся с жестокими командами и их защитниками костоломами. Это не Бундеслига!
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Уже с супер кубка начал забивать голы мамке тру манка
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Дай боже 20 положит
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