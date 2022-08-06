Миллс ждет 40+ голов от Холанда в новом сезоне

Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Данни Миллс убежден, что нападающему "горожан" Эрлингу Холанду по силам забить более 40 голов в сезоне 2022/23.

Этим летом "Сити" приобрел Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов. Эрлинг забил 86 голов в 89 матчах за немецкий клуб, и Миллс ожидает от 22-летнего норвежца схожего уровня результативности на новом месте.



"Холанд станет сенсацией. Если он будет играть в каждом матче, то сможет забить 40+ голов во всех соревнованиях".



"Меня не удивит, если в Премьер-Лиге он приблизится к отметке в 30 голов", — сообщил Миллс talkSPORT.