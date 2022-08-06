Поттер "гордится" продажей Кукурельи

Марк Кукурелья Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер считает, что его клуб должен гордиться продажей защитника Марка Кукурельи в "Челси".

Накануне "Брайтон" совершил свою рекордную продажу в истории, отправив Кукурелью в "Челси" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов.

При этом сами "чайки" приобрели Марка только год назад за 15 млн. фунтов, и Поттеру это говорит об отличной работе селекционного отдела клуба.

"Это часть нашей стратегии, и это позволяет нам развиваться. Покупать игроков — это самое простое. А вот продавать в правильное время по правильной цене — это немного сложно".

"За три последних трансферных окна мы продали игроков примерно на 150 миллионов фунтов, и это немало. С точки зрения того, как работает наш селекционный департамент, это вызывает чувство гордости".

"Нужно отдать должное и игрокам, потому что в конце концов это они играют в футбол и оказываются в таком положении".

"Сейчас наш задача — стараться стать лучше, стараться двигаться вперед. Этим мы и займемся".

"Мы не хотели его продавать, и нам не нужно было его продавать. Но в то же время нужно понимать, что нам приходится очень сложно, когда обращается клуб из Лиги Чемпионов с соответствующими ресурсами, а сам игрок выражает желание уйти".

"После этого нам нужно убедиться, что мы получили правильные деньги, и я думаю, здесь мы их получили".

"Это выигрышная для всех ситуация: игрок получает отличную возможность, продающий клуб получает хорошие деньги, а покупающий клуб получает хорошего игрока. Все в выигрыше".

"Марк был великолепным игроком для нас, отличным парнем. Мне он очень нравился, поэтому я желаю ему удачи, а мы движемся дальше", — цитирует Поттера The Independent.


Метки Брайтон, Кукурелья, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1465

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Последние комментарии:




  1. live-juve 06.08.2022 10:35 # live-juve
    да еще бы, там весь Брайтон столько не стоит))

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  2. closer 06.08.2022 10:33 # closer
    Правильно.

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  3. ataman 06.08.2022 10:29 # ataman
    Бизнес кар

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  4. chelsiukpro 06.08.2022 10:17 # chelsiukpro
    ТУХЕЛЬ - Кукарела это новый Аспикуалета!!!

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  5. chr1s8rown 06.08.2022 10:12 # chr1s8rown
    -кто ты воин?
    -марк кукурело

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  6. jirrort 06.08.2022 10:04 # jirrort
    Ты главное не пезди,а прокачивай нашего бриллианта Коллвила,чтобы к следующему сезону окончательно был готов для основы ГЕГЕМОНСИ!

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