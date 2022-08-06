Поттер "гордится" продажей Кукурельи

Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер считает, что его клуб должен гордиться продажей защитника Марка Кукурельи в "Челси".

Накануне "Брайтон" совершил свою рекордную продажу в истории, отправив Кукурелью в "Челси" по сделке стоимостью 62 миллиона фунтов.



При этом сами "чайки" приобрели Марка только год назад за 15 млн. фунтов, и Поттеру это говорит об отличной работе селекционного отдела клуба.



"Это часть нашей стратегии, и это позволяет нам развиваться. Покупать игроков — это самое простое. А вот продавать в правильное время по правильной цене — это немного сложно".



"За три последних трансферных окна мы продали игроков примерно на 150 миллионов фунтов, и это немало. С точки зрения того, как работает наш селекционный департамент, это вызывает чувство гордости".



"Нужно отдать должное и игрокам, потому что в конце концов это они играют в футбол и оказываются в таком положении".



"Сейчас наш задача — стараться стать лучше, стараться двигаться вперед. Этим мы и займемся".



"Мы не хотели его продавать, и нам не нужно было его продавать. Но в то же время нужно понимать, что нам приходится очень сложно, когда обращается клуб из Лиги Чемпионов с соответствующими ресурсами, а сам игрок выражает желание уйти".



"После этого нам нужно убедиться, что мы получили правильные деньги, и я думаю, здесь мы их получили".



"Это выигрышная для всех ситуация: игрок получает отличную возможность, продающий клуб получает хорошие деньги, а покупающий клуб получает хорошего игрока. Все в выигрыше".



"Марк был великолепным игроком для нас, отличным парнем. Мне он очень нравился, поэтому я желаю ему удачи, а мы движемся дальше", — цитирует Поттера The Independent.