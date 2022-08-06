Владелец "Лидса" рассказал, насколько был близок Рафинья к переходу в "Челси"

Рафинья Владелец "Лидса" Андреа Радриццани рассказал, что его клуб уже согласовал продажу вингера Рафиньи в "Челси" ранее этим летом.

"Челси" долгое время считался главным претендентом на Рафинью, и Радриццани уже дал свое добро на переход 25-летнего бразильца в "Челси".

Однако в самый последний момент "Барселона" нашла 55 миллионов фунтов и увела Рафинью из под носа у "синих".

"Нам не удалось договориться с "Барселоной", потому что они были не в том положении для заключения сделки".

"Поэтому мы согласовали сделку с "Челси", потому что игрок хотел уйти и был открыт к предложениям от клубов Премьер-Лиги".

"Я думал, что сделка с "Челси" уже заключена. Если я о чем-то договорился, я держу свое слово".

"Мне было стыдно от того, что мне пришлось вернуться к Тодду Бели и изменить свою позицию", — сообщил Радриццани The Athletic.


Метки Барселона, Лидс, Радриццани, Рафинья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2022 09:00

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