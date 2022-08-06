Тухель: "Никто не хочет прикасаться к проклятому 9-му номеру"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что никто из его игроков не хочет брать вакантный 9-й номер.

"Девятка" в "Челси" остается вакантной после возвращения Ромелу Лукаку в "Челси". Ранее под этим номером за "синих" также выступал Тэмми Абрахэм, Гонсало Игуаин, Альваро Мората, Радамель Фалькао и Фернандо Торрес.



За все эти годы у "девятки" сложилась дурная репутация в "Челси" — игроки под этим номером обычно не оправдывают ожиданий, и Тухель сравнивает это с проклятием.



"Этот номер проклят! Люди сказали мне, что он проклят. Это не так, что мы специально придерживаем этот номер для каких-то игроков, которые могут прийти перед закрытием трансферного окна".



"На 9-й номер нет большого спроса. Иногда игроки хотят менять номера, но, к удивлению, никто не хочет прикасаться к 9-му".



"Словно каждый, кто находится в клубе дольше меня, говорит: "Знаешь, у этого игрока был 9-й номер, и он не забивал. У того игрока был 9-й номер, и он тоже не забивал". Сейчас такой момент, когда никто не хочет прикасаться к 9-му номеру", — цитирует Тухеля ESPN.