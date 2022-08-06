Артета отметил стойкость "Арсенала" после победы над "Пэлас"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу победы 0:2 над "Кристал Пэлас".
Гол Габриэля Мартинелли на 20-й минуте и автогол Марка Гехи в концовке позволили "Арсеналу" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы.
Артета отмечает, что эта победа не была простой, и отдельно благодарит своего голкипера Аарона Рамсдейла за совершенные сейвы.
"Самое важное на старте сезона — выиграть первый матч. После этого мы можем подумать о вещах, в которых нужно прибавить, и сегодня мы увидели несколько таких вещей".
"Мы превосходно отыграли первые полчаса и должны были забивать два или три гола. Чтобы одержать победу здесь, ты должен упорно трудиться и контролировать игру, а это непросто".
"Чтобы одержать здесь победу, ты должен терпеть, как мы сегодня. Тебе нужна эта стойкость, чтобы выигрывать матчи".
"Мы нуждались в нашем голкипере сегодня — лучший момент в матче имел "Пэлас", но Аарон сыграл очень хорошо", — цитирует Артету Daily Mail.
06.08.2022 07:00
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