Артета отметил стойкость "Арсенала" после победы над "Пэлас"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу победы 0:2 над "Кристал Пэлас".

Гол Габриэля Мартинелли на 20-й минуте и автогол Марка Гехи в концовке позволили "Арсеналу" начать новый сезон Премьер-Лиги с победы.



Артета отмечает, что эта победа не была простой, и отдельно благодарит своего голкипера Аарона Рамсдейла за совершенные сейвы.



"Самое важное на старте сезона — выиграть первый матч. После этого мы можем подумать о вещах, в которых нужно прибавить, и сегодня мы увидели несколько таких вещей".



"Мы превосходно отыграли первые полчаса и должны были забивать два или три гола. Чтобы одержать победу здесь, ты должен упорно трудиться и контролировать игру, а это непросто".



"Чтобы одержать здесь победу, ты должен терпеть, как мы сегодня. Тебе нужна эта стойкость, чтобы выигрывать матчи".



"Мы нуждались в нашем голкипере сегодня — лучший момент в матче имел "Пэлас", но Аарон сыграл очень хорошо", — цитирует Артету Daily Mail.