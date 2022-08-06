1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 6 августа, шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30



В пяти последних сезонах после выхода в Премьер-Лигу "Фулхэм" неизменно проигрывал в первом туре. "Ливерпуль" не знает поражений 19 матчей чемпионата кряду (16 побед, 3 ничьих). В сезоне 2020/21 "дачники" набрали четыре очка против "красных" (1:1 дома и победа 0:1 на "Энфилде").



"Фулхэм" будет лишен Натаниэя Чалобы и Харри Уилсона, которые получили травмы в предсезонный период. Джо Брайан под вопросом.



Первый номер "Ливерпуля" Алиссон возобновил тренировки после травмы. Наби Кейта под вопросом, но Кувин Келлехер, Ибраима Конате, Костас Цимикас, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен и Диогу Жота точно вне игры.



ТОТТЕНХЭМ — САУТГЕМПТОН 17:00



В четырех из пяти последних сезонов "Тоттенхэм" стартовал с победы (1 поражение). Во всех трех кампаниях при Ральфе Хазенхюттле "Саутгемптон" терпел поражение в первом туре. "Святые" забивали в каждой из 15 последних встреч со "шпорами" во всех соревнованиях.



"Тоттенхэм" будет лишен травмированных Оливера Скиппа с Ивом Биссума и дисквалифицированного Ришарлисона.



В лазарете "Саутгемптона" остаются Тино Ливраменто, Натан Телла и Тео Уолкотт.



НЬЮКАСЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



С момента назначения Эдди Хау "Ньюкасл" проиграл дома в Премьер-Лиге только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". Это будет первый для "Ноттингем Форест" матч в Премьер-Лиге за 23 года и 82 дня — ни у какой другой команды не было столь длинного перерыва. "Сороки" ни разу не уступили "лесникам" в восьми встречах в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче против "Бенфики". Также лечатся Федерико Фернандес и Джамаал Ласселлс.



Новичок "Ноттингем Форест" Ома Ричардс пропустит старт сезона из-за перелома ноги. Райан Йетс и Сэм Сарридж также вне игры.



ЛИДС — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Лидс" пропускал в каждом из 12 последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" не знает побед уже семь поединков чемпионата кряду (2 ничьи, 5 поражений), и это худшая серия в дивизионе. "Волки" ни разу не уступили в четырех последних выездах к "белым" в чемпионате — с поражения 2:1 в апреле 2016 в рамках Чемпионшипа.



Дебют Луиса Синистерры за "Лидс" откладывается из-за повреждения задней поверхности бедра. Адам Форшоу, Люк Эйлинг, Хуниор Фирпо и Стюарт Даллас также остаются под присмотром докторов, а Даниэль Джеймс дисквалифицирован.



Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес пропустит несколько недель с травмой колена. Адама Траоре и Нелсон Семеду команде тоже не помогут.



БОРНМУТ — АСТОН ВИЛЛА 17:00



На пути к повышению в классе в прошлом сезоне "Борнмут" сохранил свои ворота на замке 21 раз — больше всех в Чемпионшипе. "Астон Вилла" выиграла только два из 11 заключительных матчей прошлой кампании Премьер-Лиги (3 ничьи, 6 поражений). "Вишенки" выиграли все три последних встречи с "вилланами" с одинаковым счетом 2:1.



Полузащитник Маркус Тавернье готов дебютировать за "Борнмут". Джо Ротуэлл и Райан Фредерикс не смогут этого сделать из-за травм.



Лазарет "Виллы" опустел после выздоровления Калума Чемберса, Тайрона Мингса и Эмилиано Буэндиа.



ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 19:30



В прошлом сезоне "Эвертон" установил клубный рекорд по количеству поражений (21) и пропущенных голов (66) в Премьер-Лиге. В истории Премьер-Лиги только "Манчестер Юнайтед" побеждал в первом туре чаще, чем "Челси" (19). "Ириски" выиграли все четыре последних домашних встречи с "синими" в чемпионате.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин выбыл на полтора месяца с травмой колена. Шеймус Коулмен составит ему компанию в лазарете. Саломон Рондон отбывает дисквалификацию.



"Челси" предстоит оценить состояние нападающих Тимо Вернера и Армандо Бройи, которые перенесли небольшие травмы.