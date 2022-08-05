"Арсенал" начал сезон с победы над "Пэлас"
"Арсенал" начал новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".
В стартовом составе у "орлов" дебютировал полузащитник Шейк Дукуре, а вот другие новички Сэм Джонстон и Малколм Эбиовей расположились в запасе.
Главный тренер "канониров" Микель Артета бросил в бой с первых минут и Вильяма Салиба, и Александра Зинченко, и Габриэля Жезуса. Мартин Эдегор примерил капитанскую повязку.
"Арсенал" сразу принялся диктовать игру и едва не открыл счет уже на четвертой минуте. Жезус проявил индивидуальное мастерство, ушел от нескольких соперников и пробил. Удар Габриэля был заблокирован, но мяч отскочил к его тезке Мартинелли, который с угла вратарской не попал в створ.
Сильное начало матча в исполнении гостей увенчалось голом на 20-й минуте. Это Мартинелли краем головы отправил мяч в сетку после подачи углового и скидки Зинченко — 0:1.
Вскоре "Пэлас" отодвинул игру от своих ворот и стал все чаще атаковать, однако "канониры" стойко оборонялись и сами охотно ходили вперед.
Самый реальный шанс сравнять счет "орлы" имели на 42-й минуте, когда Одсонн Эдуар бил головой с линии вратарской, однако Аарон Рамсдейл совершил блестящий сейв.
Второй тайм начался с еще одного спасения Рамсдейла, который не позволил отличиться Эберичи Эзе. Подгоняемый своими болельщиками "Пэлас" осмелел еще больше и даже перехватил инициативу.
Однако "канониры" выдержали это давление, а за пять минут до окончания основного времени результативно укололи соперника. Букайо Сака выполнил прострел с правого края штрафной, а Марк Гехи головой срезал мяч в свои ворота — 0:2.
Уверенно проведя предсезонный период, "Арсенал" точно так же начал и новую кампанию. Первые три очка у "канониров" в кармане, а новички уже приносят пользу.
"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче
05.08.2022 23:55
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Последние комментарии:
КП, кроме хорошей физики, ничего и не показал, реализация хромает, Рамсдейл не запредельные мячи потянул. Арсенал вовсе не на пике формы, как здесь говорили, будут добирать + основные крайки вернутся - совсем другая игра пойдет. В гонке за топ-4.
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У Арсенала 3 Габриеля на поле, новички неплохо себя показали, КП могли сравнивать сами и пенальти на руке не дали
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Защита смотрелась крепко у пушкарей… матч на хорошую 4ку
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Арсенал может скринить таблицу, такого больше не будет.
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турнирная таблица нраица
https://static.footballhd.ru/uploads/posts/2016-02/1456407369_osama.jpg
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матч смотрибелен был благодаря настойчивости кп
в общем для открытия пойдем
приходите завтра в 19:30, настоящий футбол узрите
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После такой предсезонки я ожидал немного более яркой игры сегодня. Тем не менее я доволен, особенно с учетом того что Пэлас самый неудобный соперник для нас вне топ 6. Салиба бистяра конечно, надо срочно переподписывать с ним контракт.
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отличный матч, красивая игра, будто щелсбери какой-то разорвали, настолько Арсенал доминировал в матче. Чемпик можно не начинать ?
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