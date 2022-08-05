"Арсенал" начал сезон с победы над "Пэлас"

"Арсенал" начал новый сезон Премьер-Лиги с победы 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".

В стартовом составе у "орлов" дебютировал полузащитник Шейк Дукуре, а вот другие новички Сэм Джонстон и Малколм Эбиовей расположились в запасе.



Главный тренер "канониров" Микель Артета бросил в бой с первых минут и Вильяма Салиба, и Александра Зинченко, и Габриэля Жезуса. Мартин Эдегор примерил капитанскую повязку.



"Арсенал" сразу принялся диктовать игру и едва не открыл счет уже на четвертой минуте. Жезус проявил индивидуальное мастерство, ушел от нескольких соперников и пробил. Удар Габриэля был заблокирован, но мяч отскочил к его тезке Мартинелли, который с угла вратарской не попал в створ.



Сильное начало матча в исполнении гостей увенчалось голом на 20-й минуте. Это Мартинелли краем головы отправил мяч в сетку после подачи углового и скидки Зинченко — 0:1.



Вскоре "Пэлас" отодвинул игру от своих ворот и стал все чаще атаковать, однако "канониры" стойко оборонялись и сами охотно ходили вперед.



Самый реальный шанс сравнять счет "орлы" имели на 42-й минуте, когда Одсонн Эдуар бил головой с линии вратарской, однако Аарон Рамсдейл совершил блестящий сейв.



Второй тайм начался с еще одного спасения Рамсдейла, который не позволил отличиться Эберичи Эзе. Подгоняемый своими болельщиками "Пэлас" осмелел еще больше и даже перехватил инициативу.



Однако "канониры" выдержали это давление, а за пять минут до окончания основного времени результативно укололи соперника. Букайо Сака выполнил прострел с правого края штрафной, а Марк Гехи головой срезал мяч в свои ворота — 0:2.



Уверенно проведя предсезонный период, "Арсенал" точно так же начал и новую кампанию. Первые три очка у "канониров" в кармане, а новички уже приносят пользу.



"Кристал Пэлас" — "Арсенал". Отчет о матче