Крайний защитник "Лестера" Рикарду Перейра пропустит полгода с надрывом ахилла.

Эта беда приключилась с Перейрой во время предсезонного матча против "Севильи" на "Кинг Пауэр" в прошлое воскресенье.



28-летний португалец уже перенес операцию и теперь готовится к тому, что снова сыграть в футбол он сможет только в феврале или около того.



"К сожалению, Рикарду Перейра выбыл на шесть месяцев. Он надорвал ахилл, и это так печально, потому что мы строили свою игру этим летом вокруг крайних защитников и его в частности. Он выглядел так хорошо. Это большой удар по нам".



"Прошлым вечером его прооперировали, и сейчас он восстанавливается. Уверен, он будет сильнее и лучше, когда вернется. Нам будет его очень не хватать, но мы должны постараться", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Daily Mail.