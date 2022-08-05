"Вест Хэм" приобрел Корне у "Бернли"
"Вест Хэм" объявил о приобретении вингера "Бернли" Максвела Корне.
Корне присоединился к "Бернли" только прошлым летом, перебравшись из "Лиона" за 13 миллионов фунтов. Максвел проявил себя с лучшей стороны, забив девять голов в 28 матчах.
Однако усилий Корне не хватило, чтобы "Бернли" остался в Премьер-Лиги. А вылет "бордовых" в Чемпионшип сделал Максвела доступным для трансфера по фиксированной цене в 17.5 млн. фунтов, чем "Вест Хэм" и воспользовался.
Контракт 25-летнего ивуарийца, способного сыграть крайнего защитника, вингбека или вингера, с "Вест Хэмом" рассчитан до 2027 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.
"Переход в такой большой клуб — это новый шаг для меня, и я по-настоящему рад оказаться здесь и стать частью клубного проекта. Мне не терпится начать", — сообщил Корне.
05.08.2022 22:00
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норм усиление, лузерпуков трахнет
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