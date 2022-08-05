"Пэлас" продал Бентеке в "Ди Си Юнайтед"

Возглавляемый Уэйном Руни клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" приобрел нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке. Сумма трансфера не разглашается.

И хотя это пока не подтверждено официально, ESPN сообщает, что 31-летний Бентеке уже сменил Лондон на Вашингтон.



Кристиан покидает "Пэлас" после шести сезонов, в течение которых он забил 37 голов в 177 матчах Премьер-Лиги.



Помимо "орлов", Бентеке довелось поиграть в Англии за "Астон Виллу" и "Ливерпуль". За сборную Бельгии Кристиан отличился 18 раз в 45 поединках.