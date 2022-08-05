"Пэлас" продал Бентеке в "Ди Си Юнайтед"

Кристиан Бентеке Возглавляемый Уэйном Руни клуб МЛС "Ди Си Юнайтед" приобрел нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке. Сумма трансфера не разглашается.

И хотя это пока не подтверждено официально, ESPN сообщает, что 31-летний Бентеке уже сменил Лондон на Вашингтон.

Кристиан покидает "Пэлас" после шести сезонов, в течение которых он забил 37 голов в 177 матчах Премьер-Лиги.

Помимо "орлов", Бентеке довелось поиграть в Англии за "Астон Виллу" и "Ливерпуль". За сборную Бельгии Кристиан отличился 18 раз в 45 поединках.


Метки Бентеке, Ди Си Юнайтед, Кристал Пэлас, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 21:00

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  1. liver4ever 05.08.2022 22:04 # liver4ever
    Вот они рабовладельцы, торгуют черными, где осуждение общественности?

    (ответить)

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