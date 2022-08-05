Роджерс: "Фофана и Мэддисон не продаются"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс исключил продажу защитника Весле Фофана и полузащитника Джеймса Мэддисона.

Этим летом "Лестер" не только не получил ни одного новичка, но и вдобавок лишился своего капитана Каспера Шмейхеля.



Роджерс понимает, что сможет купить только после того, как кого-нибудь продаст, однако это не заставит его отпустить Фофана и Мэддисона, за которыми охотятся "Челси" и "Ньюкасл", соответственно.



"Эти игроки не продаются. Это очень важные игроки для нас. Мы в той ситуации, когда нам нужно освободить место, чтобы пригласить кого-нибудь, но это не означает, что мы будем избавляться от любого и каждого. Уж точно не от наших ценнейших активов".



"Ты не хочешь терять своих лучших игроков, и клуб занял очень ясную позицию насчет этого. В данный момент Джеймс и Весле очень упорно тренируются, готовясь к нашему матчу в субботу", — цитирует Роджерса Evening Standard.