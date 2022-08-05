Роджерс: "Фофана и Мэддисон не продаются"
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс исключил продажу защитника Весле Фофана и полузащитника Джеймса Мэддисона.
Этим летом "Лестер" не только не получил ни одного новичка, но и вдобавок лишился своего капитана Каспера Шмейхеля.
Роджерс понимает, что сможет купить только после того, как кого-нибудь продаст, однако это не заставит его отпустить Фофана и Мэддисона, за которыми охотятся "Челси" и "Ньюкасл", соответственно.
"Эти игроки не продаются. Это очень важные игроки для нас. Мы в той ситуации, когда нам нужно освободить место, чтобы пригласить кого-нибудь, но это не означает, что мы будем избавляться от любого и каждого. Уж точно не от наших ценнейших активов".
"Ты не хочешь терять своих лучших игроков, и клуб занял очень ясную позицию насчет этого. В данный момент Джеймс и Весле очень упорно тренируются, готовясь к нашему матчу в субботу", — цитирует Роджерса Evening Standard.
05.08.2022 20:00
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А если бабла добавить? А а а а?
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Вротжерс как обычно поскользнется, скриньте.
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пи3дит чепуха
ждите что уже на некст недельке фофан будет пенсом!
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