Роджерс: "Фофана и Мэддисон не продаются"

Весле Фофана Наставник "Лестера" Брендан Роджерс исключил продажу защитника Весле Фофана и полузащитника Джеймса Мэддисона.

Этим летом "Лестер" не только не получил ни одного новичка, но и вдобавок лишился своего капитана Каспера Шмейхеля.

Роджерс понимает, что сможет купить только после того, как кого-нибудь продаст, однако это не заставит его отпустить Фофана и Мэддисона, за которыми охотятся "Челси" и "Ньюкасл", соответственно.

"Эти игроки не продаются. Это очень важные игроки для нас. Мы в той ситуации, когда нам нужно освободить место, чтобы пригласить кого-нибудь, но это не означает, что мы будем избавляться от любого и каждого. Уж точно не от наших ценнейших активов".

"Ты не хочешь терять своих лучших игроков, и клуб занял очень ясную позицию насчет этого. В данный момент Джеймс и Весле очень упорно тренируются, готовясь к нашему матчу в субботу", — цитирует Роджерса Evening Standard.


Метки Лестер, Мэддисон, Роджерс, Фофана

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 20:00

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  1. chebrec 05.08.2022 20:33 # chebrec
    А если бабла добавить? А а а а?

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  2. jirrort 05.08.2022 20:21 # jirrort
    Вротжерс как обычно поскользнется, скриньте.

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  3. thegodfather 05.08.2022 20:20 # thegodfather
    пи3дит чепуха

    ждите что уже на некст недельке фофан будет пенсом!

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