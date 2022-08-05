"Фулхэм" подписал Даффи и договаривается с Виллианом

"Фулхэм" арендовал защитника "Брайтона" и сборной Ирландии Шейна Даффи, а также ведет переговоры с бывшим вингером "Арсенала" и "Челси" Виллианом.

30-летний Даффи сыграл 150 матчей, включая 20 в прошлом сезоне, за свое время в "Брайтоне" и добавит вернувшимся в Премьер-Лигу "дачникам" опыта.



А Goal сообщает, что еще одним новичком "Фулхэма" может стать 33-летний Виллиан, который забил только один гол в своих 44 матах за "Коринтианс", куда он ушел после расторжения контракта с "Арсеналом".



У Виллиана остается еще 16 месяцев по контракту в Бразилии, однако этот трудовой договор позволяет ему беспрепятственно вернуться в Европу, если он получит соответствующее предложение.



"Дачники" уже ведут переговоры с ветераном, однако у того есть и другие варианты.