Хау заключил новый контракт с "Ньюкаслом"

В преддверии старта нового сезона главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заключил новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Хау возглавил "Ньюкасл" только в ноябре 2021 и благодаря поддержке новых владельцев клуба в зимнее трансферное окно уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге.



"Сороки" финишировали в 14 очках над зоной вылета и теперь готовы замахнуться на нечто большее — благо у клуба есть все ресурсы для этого.



"Ньюкасл" не называет срок нового контракта Хау, однако известно, что предыдущий трудовой договор 44-летнего англичанина был рассчитан до 2024 года.



"Связать свое будущее с этим невероятным клубом — это замечательное ощущение. Я предельно горжусь тем, что являюсь главным тренером "Ньюкасла", и я наслаждаюсь каждым моментом, проведенным здесь", — сообщил Хау.