Хау заключил новый контракт с "Ньюкаслом"

Эдди Хау В преддверии старта нового сезона главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заключил новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Хау возглавил "Ньюкасл" только в ноябре 2021 и благодаря поддержке новых владельцев клуба в зимнее трансферное окно уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиге.

"Сороки" финишировали в 14 очках над зоной вылета и теперь готовы замахнуться на нечто большее — благо у клуба есть все ресурсы для этого.

"Ньюкасл" не называет срок нового контракта Хау, однако известно, что предыдущий трудовой договор 44-летнего англичанина был рассчитан до 2024 года.

"Связать свое будущее с этим невероятным клубом — это замечательное ощущение. Я предельно горжусь тем, что являюсь главным тренером "Ньюкасла", и я наслаждаюсь каждым моментом, проведенным здесь", — сообщил Хау.


Метки контракты, Ньюкасл, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 18:00

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