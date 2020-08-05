Тен Хаг отказался подтвердить, сыграет ли Роналду с "Брайтоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался подтвердить, сыграет ли нападающий Криштиану Роналду против "Брайтона" в первом туре Премьер-Лиги.

За весь предсезонный период Роналду лишь сыграл 45 минут против "Райо Вальекано" в прошлый уикенд, однако из-за травмы Антони Мартиаля 37-летний португалец может потребоваться Тен Хагу в воскресенье.



Как бы то ни было, Эрик предпочитает сохранить интригу касательно участия Криштиану в ближайшем матче и по-прежнему отказывается отпускать ветерана из клуба.



"Мы увидим в воскресенье (сыграет ли Роналду)".



"Я очень рад обладать им. Как я уже говорил вам раньше, он в наших планах на этот сезон. В его лице мы обладаем нападающим топ-уровня, и я очень рад, что он здесь, с командой, и мы будем придерживаться своего плана", — цитирует Тен Хага The Independent.