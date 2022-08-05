"Челси" приобрел Кукурелью
"Челси" официально подтвердил приобретение защитника "Брайтона" Марка Кукурельи.
Кукурелья заключил шестилетний контракт с "Челси" и стал пятым новичком "синих" этим летом после Габриэля Слонины, Калиду Кулибали, Кэрни Чуквуэмеки и Рахима Стерлинга.
Трансфер Марка оценивается в 62 миллиона фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов, что делает 24-летнего испанца седьмым самым дорогим защитником в мире всех времен.
Кукурелья провел в "Брайтоне" всего один сезон, будучи купленным у "Хетафе" примерно за 15 млн. фунтов. За этот сезон Марк сыграл 38 матчей во всех соревнованиях и отметился голом против "Манчестер Юнайтед".
Одновременно "Челси" и "Брайтон" договорились о переходе юного защитника Леви Колуилла в противоположном направлении на правах аренды.
Отметим, что "Челси" успел зарегистрировать Кукурелью в срок до субботнего матча Премьер-Лиги против "Эвертона".
"Я по-настоящему счастлив. Это большая возможность для меня, я перехожу в один из лучших клубов в мире и буду упорно трудиться, чтобы быть счастливым здесь и помогать команде", — сообщил Кукурелья.
05.08.2022 16:00
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Последние комментарии:
ахахаха развели гпенсов как лохов) как обычно)
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Брайтону в бюджет норм залетело
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Кукурелья, бл, оруууу
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Тип, конечно хорош, но не совсем понятно нахера он когда есть Чилуэлл. Имхо лучшеб напа взяли за такой прайс.
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Паническая покупка, но игрок топ, может и вингера сыграть и вингбека и ЛЗ.
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Ну объективно топовый траснфер, цена это уже второй вопрос.
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как только МС не захотел переплачивать - сразу щелси за оверпрайс подхватили игрока. С конкуренцией то ничего бы не вышло, как обычно.
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очень солидная сумма за один удачный сезон в АПЛ, посмотрим.
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Топаря урвали, камон красиво
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(((((((((((((((((((((((((((((
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норм нн с подвала турнирной таблицы за 60+ лямов ахахахахаха
дело главных клоунов на ТО все еще живет
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Кукурельси приветульси!!!
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Welcome.
Кукурелья был зарегистрирован до полудня, так что он вполне может дебютировать в субботу.
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Кукульси
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Топово переплатили в 2 раза за лавочника, конечно.
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