"Челси" приобрел Кукурелью

Марк Кукурелья "Челси" официально подтвердил приобретение защитника "Брайтона" Марка Кукурельи.

Кукурелья заключил шестилетний контракт с "Челси" и стал пятым новичком "синих" этим летом после Габриэля Слонины, Калиду Кулибали, Кэрни Чуквуэмеки и Рахима Стерлинга.

Трансфер Марка оценивается в 62 миллиона фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов, что делает 24-летнего испанца седьмым самым дорогим защитником в мире всех времен.

Кукурелья провел в "Брайтоне" всего один сезон, будучи купленным у "Хетафе" примерно за 15 млн. фунтов. За этот сезон Марк сыграл 38 матчей во всех соревнованиях и отметился голом против "Манчестер Юнайтед".

Одновременно "Челси" и "Брайтон" договорились о переходе юного защитника Леви Колуилла в противоположном направлении на правах аренды.

Отметим, что "Челси" успел зарегистрировать Кукурелью в срок до субботнего матча Премьер-Лиги против "Эвертона".

"Я по-настоящему счастлив. Это большая возможность для меня, я перехожу в один из лучших клубов в мире и буду упорно трудиться, чтобы быть счастливым здесь и помогать команде", — сообщил Кукурелья.


Метки Брайтон, Колуилл, Кукурелья, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 05.08.2022 17:18 # gunars
    ахахаха развели гпенсов как лохов) как обычно)

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  2. makeewadim 05.08.2022 17:12 # makeewadim
    Брайтону в бюджет норм залетело

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  3. jack-4poker 05.08.2022 17:01 # jack-4poker
    Кукурелья, бл, оруууу

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  4. gerrard08 05.08.2022 17:00 # gerrard08
    Тип, конечно хорош, но не совсем понятно нахера он когда есть Чилуэлл. Имхо лучшеб напа взяли за такой прайс.

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  5. easports 05.08.2022 16:41 # easports
    Паническая покупка, но игрок топ, может и вингера сыграть и вингбека и ЛЗ.

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  6. vagifspurs 05.08.2022 16:28 # vagifspurs
    Ну объективно топовый траснфер, цена это уже второй вопрос.

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  7. mixmaster 05.08.2022 16:21 # mixmaster
    как только МС не захотел переплачивать - сразу щелси за оверпрайс подхватили игрока. С конкуренцией то ничего бы не вышло, как обычно.

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  8. alexomck 05.08.2022 16:21 # alexomck
    очень солидная сумма за один удачный сезон в АПЛ, посмотрим.

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  9. meshuggah 05.08.2022 16:18 # meshuggah
    Топаря урвали, камон красиво

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  10. true-manc 05.08.2022 16:16 # true-manc
    (((((((((((((((((((((((((((((

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  11. bangladesh 05.08.2022 16:15 # bangladesh
    норм нн с подвала турнирной таблицы за 60+ лямов ахахахахаха

    дело главных клоунов на ТО все еще живет

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  12. didier-11 05.08.2022 16:14 # didier-11
    Кукурельси приветульси!!!

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  13. sexan 05.08.2022 16:12 # sexan
    Welcome.
    Кукурелья был зарегистрирован до полудня, так что он вполне может дебютировать в субботу.

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  14. sparta7777 05.08.2022 16:06 # sparta7777
    Кукульси

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  15. role-playin 05.08.2022 16:05 # role-playin
    Топово переплатили в 2 раза за лавочника, конечно.

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