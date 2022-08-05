"Челси" приобрел Кукурелью

"Челси" официально подтвердил приобретение защитника "Брайтона" Марка Кукурельи.

Кукурелья заключил шестилетний контракт с "Челси" и стал пятым новичком "синих" этим летом после Габриэля Слонины, Калиду Кулибали, Кэрни Чуквуэмеки и Рахима Стерлинга.



Трансфер Марка оценивается в 62 миллиона фунтов, включая 7 млн. фунтов в виде бонусов, что делает 24-летнего испанца седьмым самым дорогим защитником в мире всех времен.



Кукурелья провел в "Брайтоне" всего один сезон, будучи купленным у "Хетафе" примерно за 15 млн. фунтов. За этот сезон Марк сыграл 38 матчей во всех соревнованиях и отметился голом против "Манчестер Юнайтед".



Одновременно "Челси" и "Брайтон" договорились о переходе юного защитника Леви Колуилла в противоположном направлении на правах аренды.



Отметим, что "Челси" успел зарегистрировать Кукурелью в срок до субботнего матча Премьер-Лиги против "Эвертона".



"Я по-настоящему счастлив. Это большая возможность для меня, я перехожу в один из лучших клубов в мире и буду упорно трудиться, чтобы быть счастливым здесь и помогать команде", — сообщил Кукурелья.