1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 5 августа, поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00
В 22 предыдущих сезонах в высшем дивизионе "Кристал Пэлас" удавалось стартовать с победы только пять раз (7 ничьих, 10 поражений). В прошлой кампании "орлы" проиграли лишь четыре из 19 домашних матчей чемпионата.
"Арсенал" проигрывал в первом туре пять раз в девяти последних сезонах (4 победы). "Канониры" неизменно пропускали в каждом из 10 последних матчей Премьер-Лиги.
"Пэлас" проиграл только одну из восьми последних встреч с "Арсеналом" в Премьер-Лиге (2 победы, 5 ничьих). "Орлы" надеются одержать третью подряд победу над "канонирами" в чемпионате, чего прежде еще не случалось.
"Пэлас" будет лишен травмированных полузащитников Майкла Олисе и Джеймса Макартура. Также вне игры Джек Батленд, Сэм Джонстон и Джеймс Томкинс.
У полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу проблемы с пахом. Киран Тирни, Такехиро Томиясу и Фабиу Виейра могут вернуться после травм. Вильям Салиба, Александр Зинченко и Габриэль Жезус должны дебютировать сразу в стартовом составе.
05.08.2022 15:00
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Последние комментарии:
Приношу свои извинения всему казахскому народу
Погодите, эй! Я беру всё назад
Вы все разные, это не рандомный казах
Совершенно другое лицо
Я укор вижу в ваших широких, огромных глазах
Мой оппонент — Аслбек
Асыл, Asylum, отсталый мамбет
Спёр кассету Bone Thugs, подписал "Das EFX"
Теперь быстрый плов на ужин, завтрак, обед.
(ответить)
Пенсы кукарелькают, Арсенал на главной, ахахах
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Удачи КП в борьбе с заднеприводным злом.
(ответить)
«Челси» сделает новое предложение по Уэсли Фофана. «Синие» будут настаивать на трансфере. Они одержимы им.
[Fabrizio Romano]
Вы тут главное не расслабляйтесь,чмохи. Императорси на планирует заканчивать ебалочку, Боэляна уже никто не остановит.
(ответить)
Миша, Брайтон игрока продал, публикуй новость
(ответить)
ЗА КУКУРЕЛЬЮ ОТВЕТИТЕ СУКИ РЕНТБОЙНЫЕ
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Каждому пенсу в кукурелью от михи!!! Орууууууу
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Ахахахахахах. Миха в своем репертуаре)
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Marc Cucurella has signed for Chelsea on a six-year contract from Brighton & Hove Albion.
WELCOME!!!
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Пихайло орк, чему вы удивляетесь
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КУКУРЕЛЬЯ! ИМПЕРАТОРЫ!
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Пихайло = ЧМО
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Ку-ку йопта. Пенсы какого-то то пуделя купили
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Михуйло ты чо ахуел??????
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КОРОЛИ будут на троне!!!
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Честь открывать новый сезон выпала Кристал Пелас!
Вперед Кристал Пелас Короли Лондона! Покажем этим заднеприводным гунерастам их законное место! Пелас комоне!
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Орууууууу, Миха ссыт на пенсов
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