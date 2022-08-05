1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 5 августа, поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00



В 22 предыдущих сезонах в высшем дивизионе "Кристал Пэлас" удавалось стартовать с победы только пять раз (7 ничьих, 10 поражений). В прошлой кампании "орлы" проиграли лишь четыре из 19 домашних матчей чемпионата.



"Арсенал" проигрывал в первом туре пять раз в девяти последних сезонах (4 победы). "Канониры" неизменно пропускали в каждом из 10 последних матчей Премьер-Лиги.



"Пэлас" проиграл только одну из восьми последних встреч с "Арсеналом" в Премьер-Лиге (2 победы, 5 ничьих). "Орлы" надеются одержать третью подряд победу над "канонирами" в чемпионате, чего прежде еще не случалось.



"Пэлас" будет лишен травмированных полузащитников Майкла Олисе и Джеймса Макартура. Также вне игры Джек Батленд, Сэм Джонстон и Джеймс Томкинс.



У полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу проблемы с пахом. Киран Тирни, Такехиро Томиясу и Фабиу Виейра могут вернуться после травм. Вильям Салиба, Александр Зинченко и Габриэль Жезус должны дебютировать сразу в стартовом составе.