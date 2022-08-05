1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Габриэль Жезус В пятницу, 5 августа, поединком "Кристал Пэлас" и "Арсенала" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — АРСЕНАЛ 22:00

В 22 предыдущих сезонах в высшем дивизионе "Кристал Пэлас" удавалось стартовать с победы только пять раз (7 ничьих, 10 поражений). В прошлой кампании "орлы" проиграли лишь четыре из 19 домашних матчей чемпионата.

"Арсенал" проигрывал в первом туре пять раз в девяти последних сезонах (4 победы). "Канониры" неизменно пропускали в каждом из 10 последних матчей Премьер-Лиги.

"Пэлас" проиграл только одну из восьми последних встреч с "Арсеналом" в Премьер-Лиге (2 победы, 5 ничьих). "Орлы" надеются одержать третью подряд победу над "канонирами" в чемпионате, чего прежде еще не случалось.

"Пэлас" будет лишен травмированных полузащитников Майкла Олисе и Джеймса Макартура. Также вне игры Джек Батленд, Сэм Джонстон и Джеймс Томкинс.

У полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу проблемы с пахом. Киран Тирни, Такехиро Томиясу и Фабиу Виейра могут вернуться после травм. Вильям Салиба, Александр Зинченко и Габриэль Жезус должны дебютировать сразу в стартовом составе.


Метки анонс тура, Арсенал, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1163

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slavaukraine 05.08.2022 15:48 # slavaukraine
    Приношу свои извинения всему казахскому народу
    Погодите, эй! Я беру всё назад
    Вы все разные, это не рандомный казах
    Совершенно другое лицо
    Я укор вижу в ваших широких, огромных глазах
    Мой оппонент — Аслбек
    Асыл, Asylum, отсталый мамбет
    Спёр кассету Bone Thugs, подписал "Das EFX"
    Теперь быстрый плов на ужин, завтрак, обед.

    (ответить)

  2. gameboy 05.08.2022 15:38 # gameboy
    Пенсы кукарелькают, Арсенал на главной, ахахах

    (ответить)

  3. chelsea88 05.08.2022 15:30 # chelsea88
    Удачи КП в борьбе с заднеприводным злом.

    (ответить)

  4. jirrort 05.08.2022 15:18 # jirrort
    «Челси» сделает новое предложение по Уэсли Фофана. «Синие» будут настаивать на трансфере. Они одержимы им.

    [Fabrizio Romano]


    Вы тут главное не расслабляйтесь,чмохи. Императорси на планирует заканчивать ебалочку, Боэляна уже никто не остановит.

    (ответить)

  5. shakur 05.08.2022 15:17 # shakur
    Миша, Брайтон игрока продал, публикуй новость

    (ответить)

  6. true-manc 05.08.2022 15:17 # true-manc
    ЗА КУКУРЕЛЬЮ ОТВЕТИТЕ СУКИ РЕНТБОЙНЫЕ

    (ответить)

  7. virgil-van-putin 05.08.2022 15:14 # virgil-van-putin
    Каждому пенсу в кукурелью от михи!!! Орууууууу

    (ответить)

  8. ian 05.08.2022 15:14 # ian
    Ахахахахахах. Миха в своем репертуаре)

    (ответить)

  9. chelsiukpro 05.08.2022 15:14 # chelsiukpro
    Marc Cucurella has signed for Chelsea on a six-year contract from Brighton & Hove Albion.

    WELCOME!!!

    (ответить)

  10. thegodfather 05.08.2022 15:13 # thegodfather
    Пихайло орк, чему вы удивляетесь

    (ответить)

  11. meshuggah 05.08.2022 15:10 # meshuggah
    КУКУРЕЛЬЯ! ИМПЕРАТОРЫ!

    (ответить)

  12. jirrort 05.08.2022 15:09 # jirrort
    Пихайло = ЧМО

    (ответить)

  13. sparta7777 05.08.2022 15:06 # sparta7777
    Ку-ку йопта. Пенсы какого-то то пуделя купили

    (ответить)

  14. skydreams 05.08.2022 15:05 # skydreams
    Михуйло ты чо ахуел??????

    (ответить)

  15. true-manc 05.08.2022 15:04 # true-manc
    КОРОЛИ будут на троне!!!

    (ответить)

  16. kristal-pelas 05.08.2022 15:01 # kristal-pelas
    Честь открывать новый сезон выпала Кристал Пелас!

    Вперед Кристал Пелас Короли Лондона! Покажем этим заднеприводным гунерастам их законное место! Пелас комоне!

    (ответить)

  17. virgil-van-putin 05.08.2022 15:01 # virgil-van-putin
    Орууууууу, Миха ссыт на пенсов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: