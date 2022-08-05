Тухель: "Кукурелья — великолепный игрок"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил переходящего из "Брайтона" защитника Марка Кукурелью.
В данный момент "Челси" завершает приобретение Кукурельи стоимостью свыше 60 миллионов фунтов, и на своей пресс-конференции в пятницу Тухель объяснил, чем его привлек 24-летний испанец.
"Сделка еще не заключена. Оформление документов находится в процессе, и мы надеемся, что к полудню Марк станет нашим игроком".
"Марк — великолепный игрок, молодой игрок. Он молод, голоден, мобилен, очень умен и может действовать на нескольких позициях в нашей системе. Поэтому мы надеемся, что трансфер состоится", — цитирует Тухеля talkSPORT.
05.08.2022 14:00
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