Тухель: "Кукурелья — великолепный игрок"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель похвалил переходящего из "Брайтона" защитника Марка Кукурелью.

В данный момент "Челси" завершает приобретение Кукурельи стоимостью свыше 60 миллионов фунтов, и на своей пресс-конференции в пятницу Тухель объяснил, чем его привлек 24-летний испанец.



"Сделка еще не заключена. Оформление документов находится в процессе, и мы надеемся, что к полудню Марк станет нашим игроком".



"Марк — великолепный игрок, молодой игрок. Он молод, голоден, мобилен, очень умен и может действовать на нескольких позициях в нашей системе. Поэтому мы надеемся, что трансфер состоится", — цитирует Тухеля talkSPORT.