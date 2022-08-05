"Фулхэм" обсуждает покупку Клюйверта

Джастин Клюйверт "Фулхэм" ведет переговоры о покупке вингера "Ромы" Джастина Клюйверта.

Как сообщает Evening Standard, генеральный директор "Ромы" Тиаго Пинто уже отправился в Лондон, чтобы оформить трансфер Клюйверта стоимостью около 8 миллионов фунтов.

Прошлый сезон Джастин, сын легендарного Патрика Клюйверта, отыграл на правах аренды за французскую "Ниццу", где забил шесть голов в 29 матчах.

Добавим, что "Рома" владеет 23-летним голландцем с 2018 году, купив игрока у "Аякса" за 19 млн. евро.


Метки Клюйверт, Рома, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 351



Поиск: