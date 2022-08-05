"Фулхэм" обсуждает покупку Клюйверта
"Фулхэм" ведет переговоры о покупке вингера "Ромы" Джастина Клюйверта.
Как сообщает Evening Standard, генеральный директор "Ромы" Тиаго Пинто уже отправился в Лондон, чтобы оформить трансфер Клюйверта стоимостью около 8 миллионов фунтов.
Прошлый сезон Джастин, сын легендарного Патрика Клюйверта, отыграл на правах аренды за французскую "Ниццу", где забил шесть голов в 29 матчах.
Добавим, что "Рома" владеет 23-летним голландцем с 2018 году, купив игрока у "Аякса" за 19 млн. евро.
05.08.2022 13:00
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