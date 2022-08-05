Гвардиола не знает, останется ли Силва в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не знает, останется ли полузащитник Бернарду Силва в клубе.

Согласно слухам, "Барселона" собирается сделать предложение о покупке Силвы, если продаст Френки Де Йонга в "Манчестер Юнайтед" или "Челси".



По словам Гвардиолы, все будет зависеть о того, чего захочет сам 27-летний португалец.



"Желание игрока — это самое важное. Я хочу, чтобы игроки были счастливы. Конечно, я хочу, чтобы Бернарду остался здесь, но я не знаю, что произойдет. Честно, не знаю".



"Что случится, то случится, и если в конце концов ему суждено уйти, то таков футбол, и я не буду тем, кто пойдет против желаний людей. Карьера футболиста так скоротечна", — цитирует Гвардиолу ESPN.