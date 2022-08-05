Ба мог стать тренером в "Юнайтед"
Экс-нападающий "Челси" Демба Ба рассказал, что едва не стал тренером в "Манчестер Юнайтед".
По словам Ба, его звал в свой штаб Ральф Рангник, тренировавший "Юнайтед" во второй половине прошлого сезона. Однако 37-летнему сенегальцу не удалось получить разрешение на работу в Англии.
"Когда Ральф был назначен, он позвонил мне и сказал, что хочет взять меня в свой штаб. Он сказал: "Ты знаешь Премьер-Лигу, знаешь игроков, ты близок к нам по взглядам, ты говоришь по-английски и по-немецки, и ты можешь стать связующим звеном между командой и тренерским штабом".
"Он думал, что я идеально подхожу и буду полезен ему. Он думал, игроки будут уважать меня за то, кем я являюсь и чего добился в Премьер-Лиге. Это была работа на шесть месяцев, но этого не случилось, потому что мне не одобрили визу".
"Я не жалею об этом. Получать новый опыт — это всегда хорошо. Я по-прежнему упорно тружусь — наверное, еще упорнее, чем когда-либо", — цитирует Ба Manchester Evening News.
05.08.2022 11:00
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Не ту фотку выбрал мехойло
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Мог стать тренером в Юнайтед, а стал всего-лишь счастливым обладателем сутулой собаки.
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