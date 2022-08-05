Конте: "Тоттенхэм" движется в правильном направлении"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте уверен, что его команде потребуется время, чтобы достичь уровня "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

Завершив прошлый сезон в топ-4 Премьер-Лиги, этим летом "Тоттенхэм" укрепил свой состав шестью игроками, чтобы продолжить свое развитие.



Однако Конте указывает на то, что уровень конкурентов чрезвычайно высок, и повторить успехи Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа будет непросто.



"Думаю, мы движемся в правильном направлении, но вы очень хорошо знаете, что тебе нужно немного терпения".



"Мы знаем, что в Англии сложно сражаться за титул, но мы хотим постараться быть конкурентоспособными и прибавить относительно прошлого сезона, в этом наша цель. Если мы говорим о "Сити" или "Ливерпуле", то я скажу, что это два лучших клуба в мире, и они работают с одними и теми же тренерами семь лет".



"Теперь они в положении, когда другим очень сложно приблизиться к ним, но мы должны постараться. Чтобы догнать их, ты вынужден тратить 100 миллионов фунтов на шесть игроков, но они могут взять и купить одного-двух игроков за 100 миллионов фунтов. В этом и разница".



"Чтобы стать сильной командой, тебе нужна стабильность и видение. У тебя должны быть очень четкие идеи, а затем ты должен двигаться шаг за шагом, стараясь сократить это отставание", — цитирует Конте The Independent.