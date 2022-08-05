"Барселона" открыта к продаже Обамеянга в "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг "Барселона" открыта к продаже своего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Челси".

На текущей неделе появилась информация, что главный тренер "Челси" Томас Тухель задумывается о приглашении Обамеянга на место вернувшегося в "Интер" Ромелу Лукаку.

Тухель прекрасно знаком с Пьер-Эмериком по совместной работе в дортмундской "Боруссии" и рассматривает 33-летнего габонца наравне с другими целями, включая Беньямина Шешко из "Ред Булл".

Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Барселоны" Хави не хочет продавать Обамеянга, подписанного лишь в феврале, однако приход на "Ноу Камп" Роберта Левандовски означает, что каталонский клуб готов выслушать предложения насчет Пьер-Эмерика.

Продажа Обамеянга позволила бы "Барселоне" поправить свое финансовое положение и отбить часть своих затрат на приобретения вроде Левановски, Жюля Кунде и Рафиньи.


Метки Барселона, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1733

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  1. element-ekb 05.08.2022 10:13 # element-ekb
    Скатился.

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  2. eakz 05.08.2022 10:06 # eakz
    логика Челси: если игрок ушел из Арсенала в Барсу, надо руками ногами забирать это говнище

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  3. chelsiukpro 05.08.2022 10:02 # chelsiukpro
    Отметился в барсе и хватит

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  4. c1886- 05.08.2022 10:01 # c1886-
    Переходя в шолси из Арсенала игроки провели великолепно, но из шолси переходя в Арсенал показали говниюшную игру

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  5. akado 05.08.2022 09:57 # akado
    За 5-10 можно забрать, или равноценный обмен на Алонсо.

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  6. ataman 05.08.2022 09:36 # ataman
    ну давайте уже совсем ножки раздвинем перед Барселоной, отдадим им всех топовые трансферы и заберем бревно, которое им не нужно за 100 лямов, поправив их финансы

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  7. animadora 05.08.2022 09:02 # animadora
    Нахуй этот габонец.

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