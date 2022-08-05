"Барселона" открыта к продаже Обамеянга в "Челси"

"Барселона" открыта к продаже своего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Челси".

На текущей неделе появилась информация, что главный тренер "Челси" Томас Тухель задумывается о приглашении Обамеянга на место вернувшегося в "Интер" Ромелу Лукаку.



Тухель прекрасно знаком с Пьер-Эмериком по совместной работе в дортмундской "Боруссии" и рассматривает 33-летнего габонца наравне с другими целями, включая Беньямина Шешко из "Ред Булл".



Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Барселоны" Хави не хочет продавать Обамеянга, подписанного лишь в феврале, однако приход на "Ноу Камп" Роберта Левандовски означает, что каталонский клуб готов выслушать предложения насчет Пьер-Эмерика.



Продажа Обамеянга позволила бы "Барселоне" поправить свое финансовое положение и отбить часть своих затрат на приобретения вроде Левановски, Жюля Кунде и Рафиньи.