"Барселона" открыта к продаже Обамеянга в "Челси"
"Барселона" открыта к продаже своего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Челси".
На текущей неделе появилась информация, что главный тренер "Челси" Томас Тухель задумывается о приглашении Обамеянга на место вернувшегося в "Интер" Ромелу Лукаку.
Тухель прекрасно знаком с Пьер-Эмериком по совместной работе в дортмундской "Боруссии" и рассматривает 33-летнего габонца наравне с другими целями, включая Беньямина Шешко из "Ред Булл".
Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Барселоны" Хави не хочет продавать Обамеянга, подписанного лишь в феврале, однако приход на "Ноу Камп" Роберта Левандовски означает, что каталонский клуб готов выслушать предложения насчет Пьер-Эмерика.
Продажа Обамеянга позволила бы "Барселоне" поправить свое финансовое положение и отбить часть своих затрат на приобретения вроде Левановски, Жюля Кунде и Рафиньи.
05.08.2022 09:00
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логика Челси: если игрок ушел из Арсенала в Барсу, надо руками ногами забирать это говнище
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Отметился в барсе и хватит
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Переходя в шолси из Арсенала игроки провели великолепно, но из шолси переходя в Арсенал показали говниюшную игру
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За 5-10 можно забрать, или равноценный обмен на Алонсо.
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ну давайте уже совсем ножки раздвинем перед Барселоной, отдадим им всех топовые трансферы и заберем бревно, которое им не нужно за 100 лямов, поправив их финансы
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Нахуй этот габонец.
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