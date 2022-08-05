Торрейра согласился на переход в "Галатасарай"
Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра дал согласие на переход в "Галатасарай".
Четыре года назад "Арсенал" потратил 26 миллионов фунтов на приглашение Торрейры из "Сампдории", однако жизнь в Англии пришлась не по вкусу теплолюбивому уругвайцу.
Два последних сезона Лукас провел в аренде — в "Фиорентине" и "Атлетико". А теперь 26-летний полузащитник уходит от "канониров" насовсем.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Арсенал" получит от "Галатасарая" 6-7 млн. евро (5-6 млн. фунтов) в качестве компенсации. В ближайшие дни Лукас прилетит в Стамбул, чтобы оформить сделку.
05.08.2022 08:00
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нормально так чел даунгрейднулся. хотя задатки были хорошие, видимо характером слабоват.
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бицуха как у 17 летнего, зачем светит
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