Торрейра согласился на переход в "Галатасарай"

Лукас Торрейра Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра дал согласие на переход в "Галатасарай".

Четыре года назад "Арсенал" потратил 26 миллионов фунтов на приглашение Торрейры из "Сампдории", однако жизнь в Англии пришлась не по вкусу теплолюбивому уругвайцу.

Два последних сезона Лукас провел в аренде — в "Фиорентине" и "Атлетико". А теперь 26-летний полузащитник уходит от "канониров" насовсем.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Арсенал" получит от "Галатасарая" 6-7 млн. евро (5-6 млн. фунтов) в качестве компенсации. В ближайшие дни Лукас прилетит в Стамбул, чтобы оформить сделку.


Метки Арсенал, Галатасарай, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. easports 05.08.2022 08:45 # easports
    нормально так чел даунгрейднулся. хотя задатки были хорошие, видимо характером слабоват.

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  2. alexomck 05.08.2022 08:42 # alexomck
    бицуха как у 17 летнего, зачем светит

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  3. staryi-eblan 05.08.2022 08:11 # staryi-eblan
    Бицарь больше, чем у половины обитателей Фапловой норы

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