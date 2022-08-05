Торрейра согласился на переход в "Галатасарай"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра дал согласие на переход в "Галатасарай".



Четыре года назад "Арсенал" потратил 26 миллионов фунтов на приглашение Торрейры из "Сампдории", однако жизнь в Англии пришлась не по вкусу теплолюбивому уругвайцу.



Два последних сезона Лукас провел в аренде — в "Фиорентине" и "Атлетико". А теперь 26-летний полузащитник уходит от "канониров" насовсем.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Арсенал" получит от "Галатасарая" 6-7 млн. евро (5-6 млн. фунтов) в качестве компенсации. В ближайшие дни Лукас прилетит в Стамбул, чтобы оформить сделку.