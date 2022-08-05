Кукурелья обойдется "Челси" в 62 млн. фунтов

"Челси готовится подтвердить приобретение Марка Кукурельи, однако защитник "Брайтона" обойдется "синим" дороже, нежели предполагалось.

В минувшую среду "Брайтон" сделал официальное заявление о том, что у клуба нет договоренности с кем-либо насчет трансфера Кукурельи.



Тем не менее, Daily Mail может подтвердить, что в четверг Марк уже прошел медобследование в Лондоне и теперь готов заключить контракт с "Челси".



Ожидается, что "чайки" гарантированно получат за Кукурелью 55 миллионов фунтов, но за счет бонусов компенсация за 24-летнего испанца может вырасти аж до 62 млн. фунтов.



Отдельно "Челси" и "Брайтон" согласовали переход юного защитника Леви Колуилла в противоположном направлении на правах аренды.