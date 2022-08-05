Кукурелья обойдется "Челси" в 62 млн. фунтов
"Челси готовится подтвердить приобретение Марка Кукурельи, однако защитник "Брайтона" обойдется "синим" дороже, нежели предполагалось.
В минувшую среду "Брайтон" сделал официальное заявление о том, что у клуба нет договоренности с кем-либо насчет трансфера Кукурельи.
Тем не менее, Daily Mail может подтвердить, что в четверг Марк уже прошел медобследование в Лондоне и теперь готов заключить контракт с "Челси".
Ожидается, что "чайки" гарантированно получат за Кукурелью 55 миллионов фунтов, но за счет бонусов компенсация за 24-летнего испанца может вырасти аж до 62 млн. фунтов.
Отдельно "Челси" и "Брайтон" согласовали переход юного защитника Леви Колуилла в противоположном направлении на правах аренды.
05.08.2022 07:00
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Последние комментарии:
еще объяснили бы зачем он и где играть будет, Чиллуэл явно тоже не особо рад
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У них какие то проблемы на фланге были?
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Очень хороший игрок! Если будут командные достижения то и бонусы легко можно выплатить!
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пиздец нонейм по сути... 62 ляма... я хуею)))
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