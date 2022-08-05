Кукурелья обойдется "Челси" в 62 млн. фунтов

Марк Кукурелья "Челси готовится подтвердить приобретение Марка Кукурельи, однако защитник "Брайтона" обойдется "синим" дороже, нежели предполагалось.

В минувшую среду "Брайтон" сделал официальное заявление о том, что у клуба нет договоренности с кем-либо насчет трансфера Кукурельи.

Тем не менее, Daily Mail может подтвердить, что в четверг Марк уже прошел медобследование в Лондоне и теперь готов заключить контракт с "Челси".

Ожидается, что "чайки" гарантированно получат за Кукурелью 55 миллионов фунтов, но за счет бонусов компенсация за 24-летнего испанца может вырасти аж до 62 млн. фунтов.

Отдельно "Челси" и "Брайтон" согласовали переход юного защитника Леви Колуилла в противоположном направлении на правах аренды.


Метки Брайтон, Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 05.08.2022 08:14 # blueswin
    еще объяснили бы зачем он и где играть будет, Чиллуэл явно тоже не особо рад

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  2. gunnerlove 05.08.2022 07:27 # gunnerlove
    У них какие то проблемы на фланге были?

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  3. chelsiukpro 05.08.2022 07:15 # chelsiukpro
    Очень хороший игрок! Если будут командные достижения то и бонусы легко можно выплатить!

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  4. b84 05.08.2022 07:13 # b84
    пиздец нонейм по сути... 62 ляма... я хуею)))

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