Светская хроника за пятницу

"Челси" улучшит предложение по Весле Фофана до 70 миллионов фунтов. Криштиану Роналду зовут в Бразилию. "Барселона" запланировала покупку Трента Александер-Арнольда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Челси" собирается улучшить предложение по защитнику "Лестера" Весле Фофана до 70 миллионов фунтов. (The Times)



Защитник "Челси" Мэтт Миазга направляется в аренду в "Цинциннати" из МЛС. (ESPN)



"Манчестер Юнайтед" не будет участвовать в аукционе с "Челси" за полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Daily Mirror)



Бразильский "Коринтианс" проявил интерес к нападающему "Юнайтед" Криштиану Роналду. (Daily Mail)



"Юнайтед" сделал конкретное предложение по нападающему "Ред Булл" Беньямину Шешко. (Daily Express)



"Барселона" планирует купить защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда следующим летом за 67 млн. фунтов. (Futbol Total)



"Тоттенхэм" близок к покупке левого защитника "Удинезе" Дестин Удоджи за 21 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Ноттингем Форест" вступил в переговоры о покупке нападающего "Саутгемптона" Че Адамса. (Football Insider)



"Форест" также хочет полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта. (Sky Sports)



"Хоффенхайм" опережает "Брайтон", "Барселону" и "Севилью" в борьбе за левого защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. (AS)



"Эвертон" пытается опередить "Вест Хэм" в борьбе за полузащитника "Лилля" Амаду Онана. (Liverpool Echo)



"Эвертон" хочет защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди. (Sky Sports)



Заполучив Натана Коллинса ранее этим летом, "Вулверхэмптон" готов отпустить Коуди. (Daily Mail)



В "Вулверхэмптоне" уверены, что полузащитник Рубен Невеш останется в клубе. (Sky Sports)



"Вулверхэмптон" сделал запрос насчет южнокорейского нападающего "Бордо" Хвана Ый Чжо. (Daily Mail)



"Фулхэм" договаривается с "Ромой" насчет вингера Джастина Клюйверта. (Daily Mail)



Другое



Из-за травмы защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит матч первого тура против "Фулхэма". (Daily Mail)



Следователи подозревают, что к ставкам на желтую карточку полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки в матче против "Лидса" в прошло сезоне причастна албанская мафия. (Daily Mail)



Легенду "Юнайтед" Райана Гиггза начнут судить в понедельник по делу об избиении своей девушки. (The Athletic)



Легенда "Арсенала" Тьерри Анри решил инвестировать в клуб второго итальянского дивизиона "Комо". (Daily Mail)