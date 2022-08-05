Светская хроника за пятницу
"Челси" улучшит предложение по Весле Фофана до 70 миллионов фунтов. Криштиану Роналду зовут в Бразилию. "Барселона" запланировала покупку Трента Александер-Арнольда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Челси" собирается улучшить предложение по защитнику "Лестера" Весле Фофана до 70 миллионов фунтов. (The Times)
Защитник "Челси" Мэтт Миазга направляется в аренду в "Цинциннати" из МЛС. (ESPN)
"Манчестер Юнайтед" не будет участвовать в аукционе с "Челси" за полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Daily Mirror)
Бразильский "Коринтианс" проявил интерес к нападающему "Юнайтед" Криштиану Роналду. (Daily Mail)
"Юнайтед" сделал конкретное предложение по нападающему "Ред Булл" Беньямину Шешко. (Daily Express)
"Барселона" планирует купить защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда следующим летом за 67 млн. фунтов. (Futbol Total)
"Тоттенхэм" близок к покупке левого защитника "Удинезе" Дестин Удоджи за 21 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Ноттингем Форест" вступил в переговоры о покупке нападающего "Саутгемптона" Че Адамса. (Football Insider)
"Форест" также хочет полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта. (Sky Sports)
"Хоффенхайм" опережает "Брайтон", "Барселону" и "Севилью" в борьбе за левого защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. (AS)
"Эвертон" пытается опередить "Вест Хэм" в борьбе за полузащитника "Лилля" Амаду Онана. (Liverpool Echo)
"Эвертон" хочет защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди. (Sky Sports)
Заполучив Натана Коллинса ранее этим летом, "Вулверхэмптон" готов отпустить Коуди. (Daily Mail)
В "Вулверхэмптоне" уверены, что полузащитник Рубен Невеш останется в клубе. (Sky Sports)
"Вулверхэмптон" сделал запрос насчет южнокорейского нападающего "Бордо" Хвана Ый Чжо. (Daily Mail)
"Фулхэм" договаривается с "Ромой" насчет вингера Джастина Клюйверта. (Daily Mail)
Другое
Из-за травмы защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате пропустит матч первого тура против "Фулхэма". (Daily Mail)
Следователи подозревают, что к ставкам на желтую карточку полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки в матче против "Лидса" в прошло сезоне причастна албанская мафия. (Daily Mail)
Легенду "Юнайтед" Райана Гиггза начнут судить в понедельник по делу об избиении своей девушки. (The Athletic)
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри решил инвестировать в клуб второго итальянского дивизиона "Комо". (Daily Mail)
05.08.2022 06:00
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Томас Тухель из «Челси» возглавил список тренеров с наибольшим числом жалоб в прошлой АПЛ.
Сотрудники The Athletic прослушали все 492 интервью, которые были даны главными тренерами после поражений либо ничьих в домашних играх.
Согласно результатам подсчетов, чаще всего пенял на обстоятельства Тухель. В 11 из 19 его интервью после потери очков он искал смягчающие факторы. Трижды упоминался коронавирус, по два раза – судьи, невезение, ошибки отдельных футболистов. Еще по разу немец сослался на усталость команды и состояние газона «Стэмфорд Бридж».
Второе место в рейтинге занял Микель Артета из «Арсенала» – жалобы от него поступали в 55,5% случаев.
Ральф Рангник, тренировавший «Манчестер Юнайтед» с декабря 2021 года, искал оправдания в 40% интервью и занял 10-е место, в то время как Оле-Гуннар Сульшер, которого он сменил, стал 19-м с 25%.
Юрген Клопп («Ливерпуль», 33,3%) занял 12-е место, Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», 27,3%) – 16-е, Антонио Конте («Тоттенхэм», 15,4%) – 26-е.
Замкнули список два специалиста, работавших с «Лидсом»: Марсело Бьелса (13%, 28-е место) и Джесси Марш (12,5%, 29-е место).
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