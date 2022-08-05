TeamViewer не будет продлевать контракт с "Юнайтед"

Компания TeamViewer, титульный спонсор "Манчестер Юнайтед", решила не продлевать контракт с английским клубом.

О заключении контракта с TeamViewer стоимостью 47 миллионов фунтов в год было объявлено менее 18 месяцев назад. Это сотрудничество рассчитано до 2026 года.



С тех пор акции TeamViewer рухнули на 80 процентов, а компания была подвергнута критике за неоправданно дорогой спонсорский контракт.



В опубликованном сегодня заявлении говорится, что компания TeamViewer решила "пересмотреть свою долгосрочную маркетинговую стратегию" и ограничить инвестиции. Поэтому пятилетний контракт с "красными дьяволами" продлен не будет.



Daily Mail отмечает, что акции TeamViewer отреагировали на эту новость 5-процентным ростом — инвесторы положительно оценили отказ от сотрудничества с "Юнайтед".