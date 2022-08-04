Аспиликуэта объяснил свое решение остаться в "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта объяснил свое решение остаться на "Стэмфорд Бридж" заключить новый двухлетний контракт с лондонским клубом.

Как и сообщала пресса ранее днем, Аспиликуэта отказался от своего плана уйти в "Барселону" этим летом и продлил свой истекавший в следующем году контракт до июня 2024.



32-летний испанец рад, что останется в "Челси", и надеется помочь новому владельцу клуба Тодду Бели в реализации своих амбициозных идей.



"Я по-настоящему рад продлить свое пребывание в "Челси", здесь мой дом. Прошло почти 10 лет, как я прибыл в клуб, поэтому я чувствую себя любимым здесь и испытываю восторг по поводу нашего нового проекта".



"Я бы хотел поблагодарить владельцев за возможность продолжить свое приключение в этом удивительном клубе, я по-настоящему предвкушаю это. Я очень горд быть капитаном и надеюсь, мы сможем пережить много хороших моментов вместе", — сообщил Аспиликуэта.